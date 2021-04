Volleybalster Heleen leeft voor haar sport

Volleybalster Heleen van der Heijden is dolblij. Want Dames 1 van de Apeldoornse topclub Dynamo gaat komend seizoen in de eredivisie spelen. En dat is een superkans.

"Het is heel spannend", vertelt Heleen, "ik ben er klaar voor." Haar vast positie is midvoor. "Dus dan speel ik de bal hard naar de grond en blokkeer de bal van de tegenstander", legt ze uit.

Momenteel traint Heleen drie uur per week met de andere dames van het team. Dat is niet veel en dat komt door de coronacrisis. Na een stop van vier maanden komt de training sinds maart langzaam weer op gang. Begin september is de eerste wedstrijd. "De komende zes of zeven maanden gaat er keihard getraind worden", benadrukt Heleen.

'Om het geld gaat het mij niet'

De volleybalster geeft in het dagelijks leven sportles op een middelbare school. Haar droom is om in het buitenland te spelen. "Daar ligt het niveau hoger." Hier in Nederland is het volgens haar niet mogelijk om van de sport te leven. Over de grens, zoals in Italië, wel. "Maar om het geld gaat het mij niet. Het gaat mij om het spelletje."

Op de vraag hoe de eerste wedstrijd in de eredivisie zal gaan, antwoordt Heleen resoluut: "Dan ga ik het eerste doelpunt scoren."

Verslaggever George Borghouts zocht Heleen van der Heijden op:

In 'Wij zijn Gelderland' zet Omroep Gelderland elke werkdag een andere Gelderlander in het spotlicht. Iedereen heeft een eigen verhaal en dat laten we graag zien.