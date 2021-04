Fieldlabs versus duizenden besmettingen: 'We lopen over een dun koord'

"Het is niet fijn te lezen dat mensen zoiets toewensen", reageert arts infectieziekten Ashis Brahma van de desbetreffende GGD.

De GGD Noord- en Oost-Gelderland was niet betrokken bij de voorbereiding van het experiment op 1 mei. Of Brahma het experiment een goed idee vindt, laat hij in het midden. "Dit is landelijk geregeld. Het is een dun koord waarover we lopen", wil hij wel kwijt.

'Volgende week misschien wel 9000 besmettingen'

Brahma zegt zich bewust te zijn van het maatschappelijke belang om goed uit te zoeken wat wel en wat niet kan. "Aan de andere kant zien we dat de ic's in de ziekenhuizen gewoon vol liggen. We hebben dagelijks 7.000 tot 8.000 besmettingen. Misschien zijn het er eind volgende week wel 9.000."

De tienduizend toegestane bezoekers aan het festival in Lichtenvoorde moeten zich maximaal 24 uur van tevoren laten testen. Alleen met een negatieve testuitslag mag je het terrein op. Ook na afloop wordt een test verwacht.

Na eerdere testevenementen liet niet iedereen zich nogmaals testen. Brahma daarover: "Ik ga uit van het goede in de mens, dus dat de bezoekers van het evenement op het terrein van de Zwarte Cross zich nadien wel laten testen."

Niet handhaven op mondkapjes

De bezoekers worden geacht een mondkapje te dragen, maar de organisatoren gaan niet handhaven, lieten ze eerder weten aan Omroep Gelderland.

In Nijmegen was 21 februari een fieldlab-experiment, namelijk de voetbalwedstrijd tussen NEC en de Graafschap. Daarbij is mogelijk een bezoeker besmet geraakt, werd later bekendgemaakt.

