BEKERKOORTS | Dit zijn de tips om toch samen de bekerfinale te kijken

"We zullen helaas niet met 20.000 man op de Markt staan", zegt ze. "Maar samen, op afstand, kunnen we alsnog op heel veel manieren kijken naar de finale. Zo kun je bijvoorbeeld je buren appen om een soort drive-in bioscoop te creëren en vanuit je auto de wedstrijd te kijken. En daarna zou je dan op afstand kunnen proosten."

Maar zoals iedereen weet, draait het bij voetbal vaak om emotie en om het samen vieren. Dat kan niet echt als je in een auto zit. "Maar dan kunnen alsnog de ramen open, dan ben je toch nog een soort van samen. Het is echt beter dan alleen in je eigen woonkamer zitten. Het is belangrijk dat we in deze crisis samen onze geluksmomentjes zoeken en samen vieren."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder:

Mocht de drive-in bioscoop geen optie zijn voor je, dan kun je altijd nog iets doen in je eigen tuin. "In je achtertuin, of voortuin. Vraag de buurtartiest of hij in zijn tuin wat muziek kan maken, zodat iedereen in zijn eigen tuin kan meegenieten en het feest kan vieren. Woon je aan een plein? Ga daar dan iets doen. Haal de muziek erbij en iedereen zijn eigen drankjes. Zo kun je toch nog een feestje bouwen om de helden aan te moedigen. We moeten deze finale zeker niet aan ons voorbij laten gaan. Als we met elkaar het gesprek aangaan, kunnen we toch de verbinding opzoeken en de trots op onze stad ervaren. Dat is het mooiste."

En ja, het biertje hoeft niet te ontbreken. "Nee, het biertje kan er gewoon bij, maar gebruik je boerenverstand."

Hulp nodig?

Pomstra heeft dus al wat ideeën. Maar mocht je er nou nog niet uitkomen, dan kan je altijd om hulp vragen bij de Leefbaarheidsalliantie. "Die ondersteunt dit soort initiatieven. Heb je hulp nodig, of inspiratie? Klop gewoon eens aan", aldus Pomstra.