Zorgen over besmettingen Oude IJsselstreek

Het aantal coronabesmettingen in de gemeente is de afgelopen weken hoog. In de periode van 31 tot en met 13 april gaat het om 878 meldingen per 100.000 inwoners. Daarmee behoort Oude IJsselstreek landelijk gezien tot de ‘koplopers’. “De GGD kan niet exact de vinger leggen op de hoge cijfers”, vertelt Van Dijk in reactie op de cijfers. “Zij geven als mogelijke verklaring dat bij drie ‘groepen’ besmettingen zijn die zich doorvertalen naar de thuissituatie.”



Volgens de gemeente zijn er de afgelopen tijd op ‘enkele basisscholen’ besmettingen geconstateerd. Onder meer op de Christoffelschool in Gendringen was sprake van een corona-uitbraak. Daarnaast heeft de gemeente relatief veel zorgorganisaties, waardoor medewerkers besmettingen mee naar huis zouden nemen. Ook zijn er aantal besmettingen bij bedrijven waar thuiswerken niet mogelijk is.



Versoepeling voor terras

Ondanks de relatief hoge besmettingscijfers en de druk op ziekenhuizen, steunt Van Dijk de oproep tot versoepelingen voor terrassen. “Ik ben voor het gecontroleerd openen van terrassen”, zegt de burgemeester. “Het is niet alleen een versoepeling, maar vooral ook een gecontroleerd gebruik van de buitenruimte.”



‘Houd nog even vol’

Van Dijk benadrukt dat inwoners zich aan de geldende maatregelen moeten houden. “Houd nog even vol. Met de toename van het aantal vaccinaties en het testen is er perspectief. Echter, de cijfers laten op dit moment zien dat het belangrijk is dat we ons aan de maatregelen blijven houden.”





💬 WhatsApp ons!

Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op omroep@gld.nl! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: