Honderden meldingen van slecht mobiel bereik: ‘Er zijn altijd plekjes zonder dekking’

Gemiddeld 4500 keer per dag wordt het noodnummer 112 gebeld. Inwoners van Gelderland melden zich bij Omroep Gelderland om beklag te doen over slecht mobiel bereik. Hoe kan dat?

Volgens deskundigen scoort Nederland hoog op de internationale lijstjes als het gaat om mobiele dekking. Hoogleraar mobiele netwerken Geert Heijenk van Universiteit Twente zegt dat er in principe heel weinig plekken zijn waar helemaal geen mobiel bereik is. Maar verschillende factoren kunnen de situatie verslechteren. “Vaak wordt het netwerksignaal dan geblokkeerd door huizen of bomen, maar ook weersomstandigheden hebben invloed op de sterkte van het signaal”, licht Heijenk toe.

Hoe werkt het als je met je mobiel 112 belt? 112-gesprekken krijgen prioriteit bij telefoonoproepen, weet telecomexpert Rudolf van der Berg van Stratix: “Normaal mag jouw telefoon alleen ‘praten’ met het netwerk waar je klant bent, maar een 112-oproep krijgt voorrang en wordt geaccepteerd door alle masten. Daardoor maakt het niet uit of jouw provider dekking heeft, als er maar dekking is”.

'Rare situaties in het grensgebied met 112'

In de praktijk blijkt die dekking niet gegarandeerd. Dat blijkt ook uit de vele bezorgde berichten die Omroep Gelderland ontvangt. “112-oproepen in het Duitse grensgebied leidden wel eens tot rare situaties, dan zit je ineens op een Duits netwerk”, aldus Van der Berg. Ook zijn er volgens hem plekken op de Hoge Veluwe waar goed bereik lastig te organiseren is: “Je snapt ook dat je daar geen hele hoge zendmasten wilt zetten, dat ziet er niet natuurlijk uit."

De situatie van bewoners van gebieden met slecht bereik komt overeen met het verleden, waarin een alarmnummer bellen niet eenvoudig was. "112 wordt sinds het einde van de jaren negentig pas massaal gebruikt’", zegt conservator Jos Breukers van Veiligheidsmuseum PIT in Almere. "In de jaren na de Tweede Wereldoorlog was de telefonie weliswaar al uitgevonden, maar lang niet iedereen had thuis een telefoon." En dus werd het straatbeeld van de grote steden opgevuld met talloze telefoonkastjes aan de muur, waarmee noodgevallen gemeld konden worden.

Elk politiekorps eigen noodnummer tot 1994

Voor de totstandkoming van 112 kwam een sterk geheugen goed van pas als men een noodoproep wilde doen. "Tot aan de reorganisatie van het politiekorps in 1994 bestonden er meer dan honderd plaatselijke korpsen in Nederland", vertelt Jos Breukers. "En al die korpsen hadden hun eigen noodnummer."

Een landelijk alarmnummer was dus broodnodig en zodoende werd 112 een feit. Sindsdien komen alle 112-oproepen aan in de landelijke meldkamer van de politie in Driebergen. Daar worden ze vervolgens verbonden met regionale meldkamers. Die sturen, indien nodig, de brandweer, politie of ambulance op pad.

5G helpt bij de bereikbaarheid van 112

Volgens hoogleraar Geert Heijenk zal dat proces in de toekomst alleen nog maar soepeler verlopen. Ontwikkelingen als 5G dragen daar aan bij.

Ook telecomexpert Rudolf van der Berg is optimistisch. Providers zullen zich volgens hem blijven inspannen voor de verbetering van hun netwerk: “Ga er maar vanuit dat daar waar mensen komen, dat we daar dekking willen hebben. Maar er zullen altijd plekjes zijn waar geen dekking is”.

