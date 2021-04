Festival Down The Rabbit Hole uitgesteld en niet in Beuningen

Down The Rabbit Hole is dit jaar niet in Beuningen. Foto: Omroep Gelderland

Festival Down The Rabbit Hole wordt dit jaar niet in de Groene Heuvels in Beuningen gehouden, maar in Biddinghuizen. Het driedaagse muziekevenement is bovendien niet van 2 tot 4 juli, maar van 27 tot en met 29 augustus.

Volgens de organisatie is het risico op afgelasting begin juli te groot. Bovendien touren veel bands die Down The Rabbit Hole wil boeken niet in juli, omdat veel andere Europese festivals niet doorgaan. Daarom wordt het festival eenmalig naar het eind van de zomer verplaatst.

Week na Lowlands

Het festival is nu een week na Lowlands gepland. Dat wordt op hetzelfde terrein in Biddinghuizen gehouden. En met Lowlands deelt Down The Rabbit Hole veel van de spullen op het terrein, maar ook cateraars, tenten en badhuizen. Daarom is voor deze oplossing gekozen.

De organisatie gaat donderdag de eerste namen bekendmaken die eind augustus gaan optreden. De kaartverkoop van Down The Rabbit Hole start op 1 mei om 11.00 uur. Mensen die een ticket van vorig jaar hebben, toen Down The Rabbit Hole vanwege corona werd afgelast, kunnen dat kaartje gebruiken voor de editie van dit jaar.