Mark Buck keert niet terug als lijstrekker CDA Nijmegen

Mark Buck wordt bij de komende verkiezingen geen lijsttrekker voor het CDA Nijmegen. Buck vindt het “tijd voor vers bloed en frisse lucht”, zo laat hij de leden weten in een brief.

Buck stond in 2009, op zijn 18e, op de Nijmeegse CDA-lijst, en was zowel in 2013 en 2017 lijsttrekker. Volgend jaar neemt hij afscheid van de lokale politiek. “Het raadswerk vergt – zeker naast een fulltime baan – veel tijd en energie. Tijd en energie die ik altijd met graagte in het raadswerk heb gestoken, maar die ik in de periode 2022-2026 graag op een andere manier inzet”, aldus Buck.

Hij benadrukt dat dit geen afscheid van het CDA noch van het raadswerk is. Buck blijft tot de installatie van een nieuwe gemeenteraad in 2022, met “veel liefde en plezier” aan als fractievoorzitter. Tegen die tijd volgen er, volgens de brief, uitgebreide woorden van dank.