De markt in Wageningen staat halfvol: 'Dit is ontzettend sneu'

Al zes maanden staan de eigenaren van non-foodkramen niet op de markt in Wageningen. Ze hopen op betere tijden, maar eigenlijk weten de marktkooplieden in Wageningen de uitkomst van het kort geding al. "Ik heb er weinig hoop op", zegt de verkoper in de aardappelstand. "Ik gun de non-foodkraamhouders het van harte, maar dit wordt natuurlijk niet toegestaan."

Ook Ton Kok van de groente- en fruitkraam denkt niet dat het kort geding echt zin heeft. "Dat hebben we al eerder gezien bij andere sectoren die dat ook probeerden, maar ik verwacht wel dat we door deze manier vol in de aandacht blijven staan", zegt hij.

'Buiten is het veiliger'

Kok vertelt dat hij zijn collega's met non-food graag ziet terugkeren. "Dat kan ook veilig, denk ik. Buiten is het namelijk veiliger dan binnen en ons marktterrein is al zo uitgebreid, dat iedereen anderhalve meter afstand kan houden. Er zijn nu grote, lege plekken op de markt omdat de non-food collega's er niet zijn. Maar ik ben toch van mening dat iedereen in de buitenlucht veilig de inkopen kan doen."

De poelier op de markt laat ook weten mee te leven met haar collega's. "Ik vind het verschrikkelijk dat ze er niet zijn. Kijk wat voor ruimte we nu hebben, dit is ontzettend sneu voor ze. Waar moeten zij van leven, nu ze al maanden geen inkomsten hebben? Het kan gewoon niet."

'Geen ruimte om markten te heropenen'

Volgens de advocaat van de Staat is er helemaal geen ruimte om meer mensen op de markt toe te laten. "Elke versoepeling leidt tot meer coronabesmettingen en dat laat de huidige situatie niet toe", stelt hij.

Volgens de CVAH zou het om een kleine groep extra kramen gaan en is het oneerlijk dat in supermarkten wel niet-essentiële producten te koop zijn. Mocht de rechter heropening van alle kramen afwijzen, dan vraagt de CVAH om in ieder geval bestellen en afhalen toe te staan. "In Harderwijk en op Urk wordt dit al toegestaan", aldus de marktkooplieden.

De rechter doet op 28 april uitspraak.