Nul streepjes: geen mobiel bereik maakt Pierre radeloos

"Mobiel bereik heb ik hier in Babberich niet of nauwelijks", zegt Pierre Jans, die zich zorgen maakt om de veiligheid. “Ik heb dit probleem al zo vaak aangekaart, maar er wordt gewoon niks mee gedaan."

Zie ook: Honderden meldingen van slecht mobiel bereik: ‘Er zijn altijd plekjes zonder dekking’

Midden in de woonwijk van Babberich is er één ding duidelijk als je op de telefoon kijkt. Mobiel bereik heb je hier niet of nauwelijks. Het balkje met vijf streepjes bereik op mijn telefoon wordt afgewisseld door één en vaak zelfs nul streepjes bereik. En dat zorgt volgens Pierre Jans voor frustrerende en gevaarlijke situaties.

Pierre Jans (51) is een vader van drie kinderen en heeft al sinds hij zich kan herinneren last van slecht bereik in Babberich. Hij zit met zijn telefoon in zijn handen en laat de balkjes op zijn telefoon zien. “Nul of geen streepjes bereik. Meer heb je hier niet”, zegt hij en dat zorgt voor frustratie.

Slecht mobiel bereik zorgt voor benauwende situaties

Tijdens het thuiswerken hebben Pierre en zijn vrouw er last van, maar vooral op cruciale momenten wanneer bijvoorbeeld 112 gebeld moet worden of als er een sms ontvangen moet worden voor het AED-meldpunt, zorgt slecht mobiel bereik voor benauwende situaties in Babberich. Klagen bij de provider heeft volgens Pierre geen zin: “Ik heb dit probleem al zo vaak aangekaart, maar er wordt gewoon niks mee gedaan. Dus ik heb het eigenlijk een beetje opgegeven. Een mast erbij plaatsen is denk ik gewoon te duur.”

“Wij hebben nog steeds een vaste lijn.” Pierre wijst naar de vaste telefoon in zijn huis. “Die vaste lijn is heel belangrijk voor ons, want daar kunnen wij wel mee bellen. Maar als zich een gevaarlijke situatie voordoet op straat in Babberich dan heb je niks aan zo’n vaste lijn.”

'Ik mis sms-jes van het AED-meldpunt'

Het slechte mobiele bereik zorgt voor spannende momenten. Zo zit Pierre bij een-AED meldpunt. Vrijwilligers komen met deze AED in actie als iemand een hartstilstand heeft. Als iemand bij hem in de buurt een hartstilstand krijgt, zou hij een sms moeten krijgen. Helaas staat het slechte mobiele bereik die levensreddende service in de weg. “Als ik dan na 5 minuten pas dat bericht zie, zou die persoon al overleden zijn. Dan ben je al te laat. Dat kan toch niet.” Het verwijt naar de providers is bij Pierre duidelijk hoorbaar. Hij is gefrustreerd dat zij niets doen aan het slechte bereik in zijn dorp.

Wat Pierre van de provider verwacht? “Ze moeten gewoon extra masten plaatsen zodat het bereik in Babberich verbetert. Vooral voor de veiligheid zodat 112 in ieder geval bereikbaar zal zijn. Als ik zelf naar T-Mobile bel krijg ik te horen dat ik mijn abonnement anders maar moet stopzetten. Maar er is geen betere provider dus daar schiet je niks mee op. Het is heel frustrerend.”

T-Mobile denkt ontvangst zendmasten te kunnen verbeteren

T-Mobile laat weten hopelijk met een oplossing te komen voor dunner bevolkte gebieden: “Wij beschikken over nieuwe frequenties, waaronder de 700 MHz band. Door de inzet van die extra frequentie kan het signaal bij bestaande zendmasten naar verwachting verbeterd worden voor gebieden met slecht bereik. Dit verbetert naar verwachting vooral in dunner bevolkte gebieden het bereik buitenshuis. Op dit moment worden alle installaties in Nederland aangepast om deze nieuwe frequentie te activeren. Dat kost wat tijd. Nadat de nieuwe frequentie overal is geactiveerd, onderzoeken we of er nog behoefte is aan extra antennes om de dekking verder te verbeteren.”

Ook geeft T-Mobile aan dat een stabiele verbinding in Babberich extra ingewikkeld is om te realiseren, omdat het dorp dicht bij de Duitse grens ligt. “De netwerken aan beide kanten van de grens gebruiken vaak dezelfde frequenties en kunnen elkaar storen. Om de dekking aan beide kanten van de grens van een bepaalde kwaliteit te houden moet T-Mobile zich aan bepaalde nationale- en Europese wetgeving houden.”

Heb jij ook slecht bereik? Mail naar geen112@gld.nl en vermeld waar je slecht bereik hebt en welke provider je gebruikt.

Wordt lid van onze Facebookgroep Geen112. Deel jouw ervaring met slecht mobiel bereik en natuurlijk zijn ook tips voor beter bereik welkom!

Zie ook: alle verhalen over geen112.