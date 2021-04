Zaak vermiste Apeldoorner: politie zoekt dashcambeelden

De politie heeft dinsdagavond in het tv-programma Opsporing Verzocht een dringende oproep gedaan aan mensen die meer weten over de 29-jarige Ercan Özturk. De Apeldoorner wordt sinds eind maart vermist en de politie vermoedt dat hij het slachtoffer is van een misdrijf.

Özturk, die binnenkort vader wordt, is op zondag 28 maart in Apeldoorn bij iemand in de auto gestapt en mogelijk richting Deventer gereden. Het is niet duidelijk of hij daar is aangekomen, meldt RTV Oost op basis van politie-informatie. De politie gaat ervan uit dat Özturk niet vrijwillig is vertrokken.

De politie is daarom op zoek naar automobilisten met een dashcam, die op deze zondag tussen 16.00 en 20.00 uur over de N344 reden.

Het onderzoek is in volle gang, aldus de politie. Die spreekt met getuigen, doet buurtonderzoek, bekijkt camerabeelden en trekt tips na. Maar het is nog steeds onduidelijk waar de Apeldoorner is.

