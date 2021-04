Festival in Lichtenvoorde roept gemengde reacties op: 'Hopelijk wordt dit een mislukking'

Op de Facebook-pagina van Omroep Gelderland regent het kritiek. "Ik hoop dat het een grote mislukking gaat worden", zegt Jacqueline Fortuin ronduit. "Belachelijk dat ze mee doen om van ons land een testland te maken. Neem een voorbeeld aan de parken die ondanks dat het water ze aan de lippen staat, dicht blijven en hier niet aan mee doen", merkt ze op.

Ze krijgt bijval van anderen. John Reessink zegt dat hij 'meer ballen' had verwacht van Feestfabriek-directeuren Hendrik Jan Lovink en Gijs Jolink. "Dat rebelse van jullie is wel heel erg vervaagd inmiddels", stelt hij in zijn reactie. Monique Mennings zegt dat ze absoluut geen kaartje zal aanschaffen voor het test-event in Lichtenvoorde. "Ik weiger mee te werken om van Nederland een testsamenleving te maken", zegt ze.

Brigitte Lageschaar vindt dat het imago van de Achterhoek een knauw oploopt, nu De Feestfabriek zich beschikbaar stelt voor een Fieldlab-event. "Ik hoop voor ze dat er nog geen honderd man komen opdagen, walgelijk om hieraan mee te werken. Daar gaat de oh zo nuchtere Achterhoek... lekker bezig", geeft ze aan. Claudia Amsterdam zegt dat, wat haar betreft, iedere ondernemer die meewerkt aan een dergelijk test-event failliet mag gaan.

Er klinken ook positieve geluiden. "Wat fijn dat er groen licht is voor degenen die hier gebruik van willen maken", merkt Bianca Diks-Vonk op. En Mark Nijenhuis zegt dat mensen eens goed na moeten denken waaróm dergelijke test-events überhaupt plaatsvinden. "Wat een gezeik. Heeft dan helemaal niemand door dat als evenementen als deze goed verlopen, de kans alleen maar groter wordt dat we straks een enigszins normale Zwarte Cross kunnen vieren?", vraagt hij zich af.

"En ja, natuurlijk wil je eerst testen. Je gaat met 10.000 man een feestje vieren en daar wil je geen coronaparty van maken, omdat een halve zool met een naar hoestje ook meedoet en de hele bende aansteekt. Boehoe, wat ontzettend naar! Dan kom je toch lekker niet?", kaatst Nijenhuis terug naar de critici.

Feestfabriek-directeur Ronnie Degen sprak woensdagochtend op Radio Gelderland over het event op 1 mei. "Als organisatie zijn we erg blij mee dat we weer iets mogen doen. De sfeer is in één keer ontzettend goed. Iedereen heeft er ongelooflijk veel zin in. Natuurlijk zullen er scepsis zijn hoe het gaat, daar ben ik het mee eens, maar we moeten aan zo veel maatregelen voldoen dat het - in onze optiek - ook een mooi standpunt is om te laten zien hoe het veilig kan."

Degen zegt te hopen dat alles zo snel mogelijk open kan, als blijkt dat het test-event in Lichtenvoorde probleemloos verlopen is. "Dat is ons doel. Niet alleen voor onze branche, maar voor álle branches die het momenteel moeilijk hebben. Iedereen wil graag weer wat draaien en doen waar hij goed in is."

Gijs Jolink, Ronnie Degen en Hendrik Jan Lovink. Foto: De Feestfabriek

Iedereen die van de partij wil zijn op het evenementen- en crossterrein De Schans, moet een negatieve test kunnen overleggen. Directeur Degen zegt dat De Feestfabriek de mondkapjesplicht echter niet gaat handhaven. "Het advies is een mondkapje te dragen, maar handhaven is onmogelijk met tienduizend man. Dat gaat dus ook niet gebeuren. Het testen na afloop gebeurt na vijf dagen. We hopen dat iedereen dat doet. Als je op een normale manier een feestje viert, is de dagen erna niet iedereen ziek, hoor."

