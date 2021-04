De missie van Ted van Leeuwen: NEC moet promoveren

Van Leeuwen is nu twee maanden bezig. Eén van zijn eerste daden was het verlengen van het contract van trainer Rogier Meijer. "Er spreekt een hoop in zijn voordeel. Het enige dat in zijn nadeel spreekt, is iets waar hij niks aan kan doen: dat is onervarenheid. Daar proberen we hem zoveel mogelijk bij te helpen."

"Verder vind ik het een interessante trainer", zegt Van Leeuwen. "Hij staat heel erg open voor andere impulsen en hij stelt logische elftallen op. Deze selectie voert hij aan het maximum van wat ze kunnen. Bovendien had hij een optie in zijn contract dat het automatisch zou worden verlengd, als hij zich zou kwalificeren voor de play-offs."

Corona-reeksen

Van Leeuwen zag NEC de eerste weken na zijn komst alles winnen, maar daarna volgde een zwakke reeks. "Van de fouten leer je het meest. Maar dit is toch anders. Het is een kenmerk van jeugd en reeksen, maar het is ook een typisch corona-verschijnsel", zegt de technisch directeur. "Samen met Terry Peters, tot voor kort de fysieke coach van Bayer Leverkusen, hebben we in kaart gebracht wat de effecten zijn van corona. En dat zijn onder meer reeksen. zoals nu bij NEC. Dat zie je over alle landen, van Liverpool tot Helmond."

"Misschien komt het door de bubbel, dat ze veel meer met elkaar te maken hebben. Scheidsrechters zeggen ook dat het veel relaxter is op het veld. Spelers zijn minder opgefokt. Er wordt over het algemeen ook wat slechter gevoetbald, dat zie je overal. Er worden veel wedstrijden gespeeld in korte tijd en op vreemde tijdstippen. Het product wordt minder en dat is verklaarbaar. Maar het is de enige manier om nog wat geld binnen te krijgen."

NEC-trainer Rogier Meijer Foto: Broer van den Boom

Scouten in het buitenland

Het bekijken van spelers, zeker in het buitenland, is ook lastiger in coronatijd. 'Ik moet zeggen dat ik nog wel een paar keer ben weggeweest. Met goede argumenten kun je nog wel ergens terecht. Maar het is minder intensief, want bijvoorbeeld vanaf Onder-19 en jonger is er een heel jaar niet gevoetbald. En ik blijf van mening dat ik een speler live moet hebben gezien. Ik kan hem niet op televisiebeelden aannemen."

Van Leeuwen verheugt zich wel op de komende periode. "Clubs leven op een creditcard en vanaf volgend jaar zal er toch betaald moeten worden. Dus er komt een grote hoeveelheid spelers op de markt Het is nog niet echt doorgedrongen tot spelers dat ze toch financieel moeten inleveren. Ik lik mijn vingers bijna af bij deze markt, dat wordt geweldig."

Nu al promoveren

"Als ik de afgelopen transferwindow bekijk, dan zie ik heel veel verhuurde spelers, die terugkeren naar hun club. Maar veel clubs kunnen zich geen 22 spelers en vier keepers meer veroorloven. Dus er komt van alles op de markt. Dat zou in theorie interessant moeten zijn. Maar misschien promoveert NEC deze zomer al. Je weet het niet. We leven in coronatijden. Die hele nacompetitie duurt maar een week. En wie weet zit je in een goeie flow. Het is do or die. Als je een goede week hebt, toevallig of niet toevallig, kun je zomaar promoveren."

Positieve stemming

De club bevalt hem wel. "Het valt mij op dat hier heel veel mensen zijn met een Can Do Spell. Positief ingestelde mensen. Ze kijken niet naar wat er niet kan, maar naar hoe het wél zou kunnen. Daar zit de hele club vol van. Dat heeft Wilco van Schaik fantastisch voor elkaar gekregen. Maar ze hebben natuurlijk alleen maar in de eerste divisie gewerkt. Mijn taak bestaat eruit om een eredivisieklimaat neer te zetten. Het maakt niet eens zoveel uit of we beginnen in de eerste- of in de Eredivisie."

Eredivisie-elftal in de eerste divisie

"In de Eredivisie beginnen maakt het iets makkelijk om een selectie bij elkaar te krijgen. Maar in wezen maakt het niet zo veel uit, want als je uit de eerste divisie wil komen, moet je een Eredivisie-elftal hebben. Want het is dringen geblazen. NEC is een keer met 101 punten gepromoveerd, maar toen was er één concurrent. Er zijn nu zeker zes clubs die dat willen en de middelen hebben. Je hebt de ploegen die degraderen uit de Eredivisie en er blijven grote clubs over uit de eerste divisie. En er is altijd ook een dark horse, die zomaar verrast. Dus het is een stoelendans. Bij FC Twente hebben we het toen opgelost door een Eredivisie-elftal neer te zetten. En dat ging."

Ted en Fred

Van Leeuwen werkte in het verleden samen met Fred Rutten en die duikt nu ook regelmatig op bij NEC. "Ik heb Fred Rutten er niet bij betrokken, maar Fred Rutten is een heel betrokken mens. Het is bekend dat wij veel met elkaar omgaan. Het is dat hij nu niks te doen heeft met corona en dit is een hartstikke interessant project. Als hij ergens gewerkt had, was hij hier nu ook niet geweest."

Ted van Leeuwen met Fred Rutten in hun gezamenlijke tijd bij Vitesse Foto: Omroep Gelderland

'NEC is niet ziek'

Op 68-jarige leeftijd is de technisch directeur nog heel gedreven en zijn voetbalhart spreekt altijd. "Nou, inderdaad. Ik dacht: weer een jaar eerste divisie, kom op. Maar de plannen spreken mij aan. Ze willen hier wat, ze kunnen hier wat. Het is hier anders dan bij andere clubs. Ze zijn niet desperaat. Er moet hier een omgeving gecreëerd worden om topsport te bedrijven. De kleedkamers moeten aangepakt worden, de gym wordt verbouwd en we gaan een performance manager aanstellen. Alleen maar een aantal goede spelers aantrekken heeft geen zin, je moet ze een topsportklimaat kunnen aanbieden. NEC is niet ziek, maar je hoeft niet ziek te zijn om beter te willen worden."