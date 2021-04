BEKERKOORTS | Vitesse schrapt wedstrijd kijken in GelreDome tijdens bekerfinale

Zondag staat Vitesse in de finale tegen Ajax. Locatie is, zoals altijd, De Kuip in Rotterdam. Omdat er geen toeschouwers aanwezig mogen zijn, gaf de gemeente Arnhem toestemming aan de club om in GelreDome de wedstrijd te zien op grote schermen. Ongeveer drieduizend fans mochten aanwezig zijn.

Geringe interesse

Directeur Pascal van Wijk noemde de actie dinsdag nog een 'pleister op de wond' voor de trouwe supporters. Nu blijkt echter dat de belangstelling te gering is. Voor het evenement hadden zich tot nu 'enkele honderden' fans online aangemeld.

"We merken dat de bekerfinale in Arnhem en omgeving ontzettend leeft", zegt Van Wijk. "De hele stad kleurt geel-zwart, dankzij initiatieven van supporters, sponsors, winkeliers en de gemeente. Tegelijkertijd is de afgelopen dagen gebleken dat de animo onder onze supporters om de wedstrijd op grote schermen in GelreDome te gaan kijken beperkt is.”

Restricties

"Ook werden we de afgelopen dagen geconfronteerd met extra restricties", vervolgt de directeur van Vitesse. "Het gaat dan om de beperkte testcapaciteit op zaterdag in Arnhem, waardoor onze supporters al snel vele kilometers moesten afleggen voor een test. Een andere restrictie is het niet mogen schenken van alcoholische dranken na 20.00 uur."

Hoge kosten

Vitesse laat weten 'forse onvoorziene kosten' te moeten maken. "Daarom hebben we geconcludeerd dat het met de verschillende belemmerende factoren onmogelijk is om een evenement in GelreDome te kunnen organiseren. De hoge kosten, in relatie tot de beperkte belangstelling, laten ons geen andere keuze in een tijd waarin we zuinig moeten omgaan met onze middelen", aldus Van Wijk.

Vitesse speelt zondagavond om 18.00 uur de bekerfinale tegen Ajax in De Kuip. Omroep Gelderland is daar live bij. Radio Gelderland zendt de wedstrijd helemaal uit. Vanaf 17.00 uur begint de voorbeschouwing op deze grote wedstrijd, vanaf 18.00 uur zullen verslaggevers Jesper Giesen (RTV Arnhem) en Sander Maassen van den Brink je op de hoogte houden van alle ontwikkelingen in het duel. Je hoeft dus helemaal niks te missen van deze wedstrijd. Meer informatie vind je op omroepgelderland.nl/bekerfinale