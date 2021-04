Minder verkeersdoden in Gelderland, fietsers wel stuk kwetsbaarder geworden

Het aantal verkeersdoden is in 2020 opnieuw gedaald. In totaal kwamen in heel Nederland 610 mensen om het leven bij of na een verkeersongeval, tegenover 661 een jaar eerder. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. In de provincie Gelderland waren 85 dodelijke slachtoffers te betreuren na een verkeersongeval, twee minder dan in 2019 het geval was.

32 slachtoffers kwamen om in een personenauto, iets meer dan het jaar ervoor. Het aantal slachtoffers dat op de fiets was daalde van 35 naar 33. De overige slachtoffers waren bestuurders of inzittenden van bestel- of vrachtauto's, motor- of scooterrijders of voetgangers.

Bekijk het aantal verkeersdoden door de jaren heen. De tekst gaat daaronder verder.

In twee andere provincies (Zuid-Holland en Overijssel) daalde het aantal verkeersslachtoffers met een vergelijkbaar percentage als in Gelderland. In Utrecht, Flevoland en Noord-Brabant daalde het aantal fors. In Noord-Holland en Drenthe bleven de cijfers onveranderd, in andere provincies was een stijging waarneembaar.

Bekijk de kaart. De tekst gaat daaronder verder:

Hoewel het totaal aantal slachtoffers daalde, zijn er - gekeken naar de verschillende vervoerwijzen - grote verschillen zichtbaar. Zo steeg het aantal verongelukte fietsers naar 229, het hoogste aantal in 25 jaar tijd. Een derde daarvan reed op een e-bike. Het aantal dodelijke slachtoffers onder inzittenden van een personenauto daalde wel sterk.

