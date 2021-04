Lachgasverbod in Berkelland: 'Jammer dat het kabinet dit niet zelf oplost'

“We hebben als gemeente een pleister nodig, want de overheid is er nog niet aan toe”, zegt Betsy Wormgoor van de PvdA. Daarmee doelt Wormgoor op het landelijk verbod op het gebruik van lachgas, dat uitblijft. “Dus moeten we het zelf als gemeente maar gaan regelen”, vindt ook Arnold Kion van Gemeentebelangen.

Daarmee is het probleem van het gebruik van lachgas niet opgelost, stelt D66. “Het gedrag van een gebruiker zal hierdoor niet veranderen, maar het geeft handhavers wel een middel om bij overlast op te kunnen treden”, aldus Jolanda Kuipers.

'Ik ben ook voorstander van landelijk verbod'

Burgemeester Joost van Oostrum is blij met de brede oproep van de gemeenteraad. “Ik ben ook voorstander van een landelijk verbod op lachgas”, aldus Van Oostrum. “Jammer dat het kabinet dit niet zelf oplost. Het is goed dat het nu in de APV van onze gemeente wordt opgenomen.”

Daarmee volgt Berkelland het voorbeeld van Winterswijk, Montferland en Doetinchem - die als Achterhoekse gemeenten eerder al een verbod op lachgas lieten opnemen in de APV. Ook Lochem wil een algeheel verbod laten opnemen in de APV. De gemeenteraad heeft de wethouder maandagavond opgeroepen op korte termijn hiervoor met een voorstel te komen.

Vuurwerkvrije zones door inwoners zelf laten regelen

Een voorstel van GroenLinks en de PvdA, om in de APV op te nemen dat inwoners de mogelijkheid krijgen vuurwerkvrije zones in te stellen tijdens de jaarwisseling, haalde het niet. Volgens Van Oostrum kan dit ook buiten de APV worden geregeld.

Daarbij haalt hij het voorbeeld van buurgemeente Oost Gelre aan. “Inwoners kunnen bijvoorbeeld met hun eigen straat afspreken om tijdens oud en nieuw geen vuurwerk af te steken. Wij als gemeente kunnen ondersteunen door posters beschikbaar te stellen, waarop de vuurwerkvrije zone is te zien”, aldus Van Oostrum.

'Ik ontneem niemand zijn hobby'

Ook het voorstel van het CDA om het verbod van crossen op privéterrein uit de APV te halen, kreeg geen meerderheid. Volgens Van Oostrum wordt het recreatieve crossen in de nieuwe APV niet verboden, tenzij het te veel overlast geeft. "Ik ontneem niemand zijn hobby en wij gaan als gemeente echt niet handhaven als iemand in zijn ééntje op een zaterdagmiddag een rondje crosst op zijn maisakker."

Alleen wanneer er sprake is van een groot exces, wil de gemeente een middel hebben om te kunnen ingrijpen. “Als je op een weiland met een grote groep aan het crossen bent, er sprake is van geluidsoverlast, en we er met een goed gesprek niet elkaar uitkomen, dan heb ik met deze nieuwe tekst in de APV een middel om te handhaven. Individuele gevallen hebben van ons als gemeente echt niets te vrezen”, aldus Van Oostrum.

