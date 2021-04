De Feestfabriek ontzettend blij met groot test-event

Bij evenementenorganisator De Feestfabriek in Hengelo is het groene licht voor een groot test-event met groot gejuich ontvangen. "Hopelijk wordt het een overgang naar een wat positiever zomer", zegt Hendrik Jan Lovink, één van de oprichters van De Feestfabriek.

Op zaterdag 1 mei mag er op evenementen- en crossterrein De Schans tussen Lievelde en Lichtenvoorde een festival worden gehouden voor tienduizend bezoekers. Het behoort tot één van de testen van Fieldlab Evenementen, in opdracht van de overheid. "Het is allemaal op een hele korte termijn rondgekomen en er moet nog wel het een en ander geregeld worden. We weten ook nog niet hoe alles er precies uit gaat zien, maar we zijn er sowieso heel blij mee", vertelt Lovink.

Geen kopie van Zwarte Cross

De Feestfabriek is vooral bekend als de organisatie achter de Zwarte Cross, die ook op het terrein van De Schans wordt gehouden. Hendrik Jan Lovink is één van de grondleggers hiervan: "Natuurlijk hopen we nog op een Zwarte Cross, maar dat is dit niet. Het is een festival dat helemaal in het teken staat van live muziek. We hebben zo'n vijf à zes acts. Alle andere dingen die we er tijdens de Zwarte Cross bij doen, doen we nu niet."

De bands die waren overigens snel geregeld. "Niemand heeft wat te doen, dus ze wilden allemaal heel graag meewerken", lacht Lovink.

Mooi vervolg

De Feestfabriek had zelf aangegeven graag mee te werken aan een test-event en zodoende werden ze er ook voor benaderd. Het event zal één dag zijn en over de exacte tijden wordt nog gesproken. "Het is puur een test-event en het zegt verder niets over een eventuele Zwarte Cross later in het jaar", benadrukt Lovink. "Maar het zou wel prachtig zijn als er een mooi vervolg komt."