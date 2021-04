Beuningen kapt 107 dode en zieke bomen in hele gemeente

Gemeente Beuningen kapt vanaf woensdag in totaal 107 bomen in de gehele gemeente. De werkzaamheden duren ongeveer één maand. De bomen zijn volgens Beuningen ziek, dood of gevaarlijk en moeten daarom gekapt worden. Voor de start van de kap worden de bomen onderzocht.

Dit onderzoek gebeurt volgens de Gedragscode Bestendig Beheer. Hiermee voldoet de gemeente aan de Wet natuurbescherming. 'Wanneer we bomen kappen, kijken we altijd of er een nieuwe boom terug geplant kan worden. Dat doen we ook bij deze bomen. Als we een nieuwe boom terug kunnen planten, doen we dat in het najaar van 2021', zo meldt de gemeente Beuningen dinsdag.

Kaplocaties

In de volgende wijken en kernen kapt Beuningen één of meerdere bomen. Er kan niet worden aangegeven op welke dagen er in welke straat wordt gewerkt:

Winssen

Buitengebied Winssen Noord

Buitengebied Winssen Zuid 1

Buitengebied Winssen Zuid 2

Winssen Centrum

Ewijk

Buitengebied Ewijk Noord 1

Buitengebied Ewijk Zuid 1

Ewijk Centrum

Vording 2

Vording 3

Beuningen

Aalsterveld

Beuningen Centrum Oost

Beuningse Plas

Buitengebied Beuningen Zuid

Blanckenburgh

De Haaghe

De Linde

Den Balmerd

Duivenkamp

Heuve 1

Heuve 3

Heuve 4

Hoeve 1

Hoeve 2

Olden Tempel

Schoenaker

Tinnegieter

Viermorgen

Weurt

Buitengebied Weurt Zuid

Weurt Zuid

Bomenonderhoud

Meer informatie over het onderhoud van de bomen in de gemeente beuningen is te vinden op beuningen.nl/bomen. Voor vragen over het kappen van bomen kan worden gebeld naar de groenbeheerder via telefoonnummer 14 024.