Zanger Jacques Herb kiest het ruime sop

"Mijn vaarbewijs lag alleen maar te versloffen en ik heb toch tijd genoeg", legt Herb uit. "Dus ik besloot te solliciteren bij de de Havensloep in Deventer en met succes." Herb gaat pleziervaarten met gasten maken, onder meer langs de skyline van Deventer.

Herb zat al eerder op de vaart

Jacques Herb was nog maar nauwelijks vijftien jaar oud toen hij als geboren Rotterdammer al bij de wilde vaart zat, het varen waar dit maar mogelijk is afhankelijk van ladingaanbod. In dezelfde periode liet hij zich in havens ook al regelmatig als zanger horen. Pierre Kartner bewerkt voor Jacques Herb het bestaande Duitse nummer Manuela. Dit zorgt in 1971 voor de doorbraak van Herb als zanger.

Het nummer was zelfs zo populair dat het aantal meisjes in Nederland dat bij de geboorte de voornaam Manuela kreeg, spectaculair steeg. In 1970 kregen 143 meisjes deze naam. In 1971 kregen 327 meisjes de voornaam Manuela.