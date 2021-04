BEKERKOORTS | Gigantische financiële belangen voor Vitesse in bekerfinale

Op 30 april 2017 won Vitesse de KNVB-beker door met 2-0 van AZ te winnen. In alle hoeken van de stad barstte een waar volksfeest los. Op de platte kar maakte de uitgelaten selectie een lange zegetocht door de dichtbevolkte straten. Arnhem was trots en vierde zijn eerste prijs in de clubhistorie op uitbundige wijze.

Warme gevoelens

Vier jaar later kan Vitesse het kunststukje herhalen als het zondag Ajax verslaat. Algemeen directeur Pascal van Wijk denkt niet aan verliezen. "We gaan er vanuit dat we die cup weer meenemen naar Arnhem. Je voelt de spanning en de kriebels weer komen. De stad kleurt geel swert. Ik krijg daar echt warme gevoelens bij."

Ook Vitesse mist door de coronapandemie een hoop inkomsten. De Arnhemse club schrijft vanwege de hoge uitgaven bijna ieder jaar rode cijfers, maar heeft het geluk dat de Russische eigenaar de tekorten ieder seizoen ook weer netjes dekt. Vitesse kan daardoor zijn ambities op peil houden en altijd een sterke selectie neerzetten.

Miljoenen

Europees voetbal is ieder jaar het heilige doel en dat is nu niet anders. De beker winnen verzekert de Arnhemse club van rechtstreekse toegang tot de play-offs met als inzet de groepsfase van de Europa League. "Als je die wedstrijd wint, bereik je die groepsfase. Daarbij gaat het om miljoenen euro's, waar nog wel kosten voor bijvoorbeeld het reizen afgaan. Maar die belangen zijn heel groot", weet Van Wijk.

Zes Europese wedstrijden

Als Vitesse het play-off duel na het winnen van de beker verliest, mag de club uitkomen in de groepsfase van de Conference League, maar dat is financieel minder aantrekkelijk. De Arnhemse club is dan wel verzekerd van minimaal zes wedstrijden. Vitesse kan ook Europees voetbal halen via de competitie, maar dan komt de club in een voorronde terecht waarbij je ook weer snel kan worden uitgeschakeld.

Van Wijk: "Er zijn dus meerdere manieren, maar het beste zou dus die groepsfase zijn. Verliezen we, waar ik niet vanuit ga, valt het ticket terug naar de ranglijst als Ajax kampioen wordt. Zouden we dan vierde worden, speel je voorronde Conference League."

Balkon van de burgemeester

Ondertussen warmen de supporters zich op voor de kraker in de Kuip. Ze doen dat met tal van activiteiten. Van Wijk geniet ervan. "Als ik zie hoeveel initiatieven er worden ontplooid en hoeveel medewerking we krijgen overal, maakt je dat trots. Het aftelbord, de Eusebiuskerk, het balkon van de burgemeester en de brug die allemaal worden uitgelicht. Het is zo gaaf om te zien."

"Het is heel zuur en doodzonde dat onze supporters er niet bij kunnen zijn in De Kuip. Maar misschien ontstaan er juist daardoor nu wel meer uitingen. Het compenseert iets. Maar nooit het live aanwezig zijn in het stadion. Vier jaar geleden waren we daar met 18 duizend supporters. Je zag wat dat met de club en de stad heeft gedaan", aldus Van Wijk.