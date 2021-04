School dompelt zich onder in Vitesse sferen: 'Geeft gevoel van saamhorigheid'

Het enthousiasme spat er aan alle kanten vanaf in het karakteristieke schooltje in de Arnhemse wijk Plattenburg. De meeste leerlingen hebben zich uitgedost in geel en zwarte kleuren. Vlaggen van Vitesse wapperen vanuit een speelhokje sierlijk heen en weer. "We bereiden ons voor op de wedstrijd van zondag", roept één van de uitbundige kinderen. "We maken posters en tekeningen."

De tekst gaat verder onder de video

Muziek schalt door de boxen. Alle bekende liederen van Vitesse komen langs in de verschillende lokalen waar ook de meesters en juffen opgaan in de sfeer. Meester Harm is zelf fanatiek supporter en loopt door de klas in een zwart t-shirt met opdruk 'Heel de stad geel zwart'.

Zenuwachtig

Terwijl zijn leerlingen in polonaise langskomen doet een trotse leraar zijn verhaal. "We gaan de cup net als vier jaar geleden weer naar Arnhem halen", schreeuwt Harm Posthumus. "Natuurlijk zijn we allemaal best een beetje zenuwachtig. Onze club, onze trots. Iedereen heeft de sfeer helemaal te pakken."

Saamhorigheid

Iris Klijntjes is ook al jaren supporter en regelmatig aanwezig in het stadion. Ze heeft een Vitesse-sjaal om haar schouders en straalt aan alle kanten. "Ik denk dat we hier in Arnhem best uniek zijn als je kijkt naar hoe breed deze prachtige actie wordt gedragen. We doen daar graag aan mee. Vito de mascotte is hier ook en de kinderen gaan met hem op de foto. Het is ook een gevoel van saamhorigheid", legt ze uit. "Iets dat we samen met elkaar willen delen, en zo voelen we dat ook echt."