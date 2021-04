Jacob en moeder mogen in Nederland blijven: 'Het is zo onverwachts'

Na vijf jaar in onzekerheid te hebben gezeten, kregen Jacob en zijn moeder vandaag het beste nieuws dat ze in jaren hebben gehad. De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) heeft besloten dat ze toch een verblijfsvergunning krijgen.

Op Radio Gelderland vertelt de 13-jarige Jacob dat hij enorm verrast is. "Ik was gewoon met vrienden een film aan het kijken toen ik werd gebeld door m'n advocaat. Hij zei: je bent de eerste die ik bel. Jullie hebben de verblijfsvergunning gekregen."

Jacob kon het vanmiddag bijna niet geloven. "Ik was echt heel verrast. Als iemand anders dan de advocaat het had verteld, dan zou ik het niet hebben geloofd. Als mijn moeder het had verteld, zou ik het niet geloven. Dan zou ik zeggen: 1 april is al geweest."

Armenië

Jacob en zijn moeder ontvluchtten in 2015 de oorlog in Syrië. De IND wilde de twee uitzetten naar Armenië, omdat ze van oorsprong Armeense christenen zijn. Ook vroeg de moeder in haar poging om naar Europa te komen daar eerst een paspoort aan, omdat het verhaal ging dat je zo gemakkelijk zou worden toegelaten als vreemdeling. Toen dat een broodje aap-verhaal bleek, stapten moeder en zoon alsnog op een bootje om zo in Griekenland terecht te komen. Uiteindelijk kwamen de twee terecht in Kamp Heumensoord bij Nijmegen.

Het aanvragen van een Armeense paspoort bleek een kapitale fout, omdat het voor de IND reden was om ze terug te sturen naar Armenië. Een land waar ze nooit hebben gewoond.

Mediastorm

Nadat de afgelopen weken een mediastorm uitbrak, komt de IND nu op die beslissing terug en krijgen ze een verblijfsvergunning. Jacob: "Het was zo onverwachts. We zijn dit twee weken geleden gestart en nu is die verblijfsvergunning er al. Ik had echt gedacht: of het gaat echt heel lang duren voor we het krijgen, of we krijgen het helemaal niet."

De vrienden met wie hij de film keek waren ook door het dolle. "Iedereen gaf knuffels en iedereen was heel blij."

Moeder in tranen

En toen was het tijd om zijn moeder te bellen, want die wist het nog niet. "Ik heb haar het goede nieuws verteld. Ik zei: mam, ga even zitten. Haal even adem. Toen was ze bang geworden: 'Jacob wat is er? Wat is er gebeurd?' Ik zei we hebben de verblijfsvergunning gekregen."

Voor Jacob en zijn moeder is 13 april een soort bevrijdingsdag. "Deze datum wordt lang herdacht." En het wordt nog een lange avond, want Jacob wordt platgebeld voor interviews. En er moet natuurlijk een feestje worden gevierd en mensen worden bedankt. "Ik wil echt iedereen bedanken die de tijd heeft genomen om de petitie te tekenen of het verhaal heeft gedeeld op sociale media. En iedereen die ons steunde in de afgelopen vijf lastige jaren."