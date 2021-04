Witte Berken overgenomen door familie Paauwe

“Dit is het dan. Het allerlaatste moment dat wij hier zijn. We weten dat we de juiste keuze hebben gemaakt, maar we zijn er tegelijkertijd ook wel een beetje emotioneel onder.” Aartje Bosch en Edwin Top ontvangen cadeaus, bloemen en mooie woorden van hun passerende vrienden en relaties. Het maakt deze Coffee To Go tot een groot succes.

Na ruim 20 jaar stoppen Aartje Bosch en Edwin Top met hotel-restaurant De Witte Berken. De eigenaren hebben hun prachtige onderneming (en het naastgelegen woonhuis) in het Eper buurtschap Wissel onlangs verkocht. “Toch gek dat het voorbij is. De afgelopen decennia waren we hier altijd. Van ‘s ochtends vroeg, tot ‘s avonds laat. Elke dag was anders. En daar hebben we enorm van genoten. We zullen deze plek en onze medewerkers daarom heel erg gaan missen.” Nu gaat voor Aartje en Edwin het ‘grote genieten’ beginnen. “Een keertje lekker lang op vakantie: daar zien we echt naar uit. Of lekker een dagje fietsen in deze omgeving. Maar het zou ook zo maar kunnen zijn dat er toch nog een andere horeca-uitdaging op ons pad komt. We sluiten niets uit.” Het leven is één grote reis, zo besluiten Edwin en Aartje. “Na 20 jaar De Witte Berken gaan wij verder met reizen.”

Natuurhotel

Hotel-restaurant De Witte Berken is verkocht aan Jan en Margreet Paauwe. Het Nederlandse stel was de afgelopen twee decennia woonachtig in België. Ze vertellen: “We waren op zoek naar een hotel-restaurant op de Veluwe. Toen we hier een kijkje gingen nemen, waren we op slag verliefd. Het voelde meteen goed. We hebben er erg veel zin in om samen met het Witte Berken-team de welbekende gastvrijheid op deze unieke plek voort te zetten.” De komende tijd worden er eerst nog wat ruimtes verbouwd. “Over een paar weken kunnen onze gasten kennismaken met het vernieuwde ‘Witte Berken Natuurhotel & Restaurant’.”