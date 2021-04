Basisschoolklas uit Ulft krijgt buiten les

"Ik zie veel lachende kinderen die actief meedoen met de lessen", vertelt meester Jorik te Kaat, die dit jaar voor het eerst met een klas meedoet aan een buitenlesdag. "Het gebeurt niet zo heel vaak dat we een hele dag buiten zijn." De buitenlesdag is een initiatief van Jantje Beton en IVN Natuureducatie, in de regio deden ruim twintig basisscholen mee. Hoewel de kinderen volgens de leraar wel vaker buiten zijn is een hele dag in de buitenlucht leskrijgen uniek: "De kinderen spelen buiten en krijgen daar ook wel eens een les, maar een hele dag buiten zijn komt eigenlijk te weinig voor." Meester Jorik hoopt de leerlingen te motiveren om vaker naar buiten te gaan. Omdat zij, zeker tijdens de coronacrisis, veel binnen zitten en gamen.



De leerlingen van de Ulftse basisschool zien het volgen van lessen in de buitenlucht wel zitten: "In de klas zit je allemaal op elkaar en hier heb je genoeg ruimte om te spelen", vertelt Senn, een van de leerlingen uit groep 7. "Ik vind dit leuker dan wanneer je binnen les hebt, je bent hier sportief bezig en het is hier lekker rustig." Volgens Senn heeft het buiten leskrijgen één nadeel: "Ik word wel de hele tijd afgeleid door alle dieren, maar verder vind ik het super leuk." Ook klasgenoot Diede is enthousiast over de 'buitenles': "Het is een keer wat anders dan in de klas zitten en buiten zijn is goed voor je."



Vaker buiten les

Meester Jorik vindt de buitenlesdag een goed initiatief en ziet hoe het zijn leerlingen ten goede komt. "Mocht deze dag me heel goed bevallen dan ben ik van plan om het vaker te gaan doen", aldus de meester. Hoewel de leerlingen iedere dag naar buiten willen, ziet de docent dat niet zitten: "De kinderen moeten ook rustig en geconcentreerd kunnen werken in een klaslokaal, dat is ook belangrijk." De leraar ziet daarom een combinatie tussen binnen en buiten lesgeven als optie: "Het beste is denk ik de afwisseling, dus een paar keer per maand naar buiten positief kan zijn."





💬 WhatsApp ons!

Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op omroep@gld.nl! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: