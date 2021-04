Geen inspraak over windenergie: ‘Democratie in Beuningen onderuit gehaald'

“De democratie in Beuningen is helemaal onderuit gehaald” zegt Rob Martinus van het CDA in Beuningen. “Ik vind dat wel grote woorden moet ik zeggen” reageert Eric van Ewijk (Beuningen Nu & Morgen). Hij was voorzitter was van de vergadering over windenergie.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

'Democratie buiten spel gezet'

Bij die vergadering was geen ruimte voor tegenstanders, zoals Berry van Koningsveld. “Er waren heel veel burgers die graag hadden willen inspreken en die kans is ze niet gegund.” De voorzitter van Stichting TegenWind vindt dat de Beuningse raad hiermee de oren laat hangen naar de projectontwikkelaars van windenergie. “Ik ben bang dat de democratie hiermee buiten spel wordt gezet.”

Raad paste regels zelf aan

Maar daarvan is volgens Eric van Ewijk geen sprake. Hij vertelt dat de raad zelf in 2019 de regels heeft aangepast. Belanghebbenden kunnen niet meer inspreken als zij gebruik kunnen maken van een juridische procedure tegen plannen. Hij wijst erop dat het CDA destijds zelf met die regels heeft ingestemd en dat het niet aan hem is als voorzitter om die “spelregels halverwege de wedstrijd te wijzigen”.

Gevallen over windenergie

Volgens Rob Martinus wijst dit er alleen maar op dat “de hazen al gelopen zijn” en dat het college koste wat kost doorgaat op de ingeslagen weg van windenergie. Toch zijn er volgens hem ook andere manieren zijn om Beuningen energieneutraal te maken, zoals zonne-energie. Een jaar geleden klapte de coalitie tussen CDA, VVD en Beuningen Nu & Morgen juist over die kwestie. Rob Martinus: “Als je je te kritisch opstelt wordt je uit de coalitie gezet.”

De vergadering maandagavond was volgens Eric van Ewijk alleen maar bedoeld om van de professionele partijen te horen wat de stand van zaken is wat betreft de komst van windenergie in Beuningen. Maar Rob Martinus verbaast zich erover dat er ineens wél een omwonende van windpark Beuningen aan het woord kwam, die eerst tegen windenergie was en nu niet meer."

'Inspraak achteraf'

Bewoners moeten wel de kans krijgen om gehoord te worden, vindt Berry van Koningsveld, die het niet horen van hem en anderen ziet als een gemiste kans om draagvlak te creëren. Natuurlijk gaat hij gebruik maken van zienswijzen en bezwaarprocedures, maar liever had hij zijn mening eerder laten horen. “Je krijgt als burger het gevoel dat je gehoord wordt als de besluiten al genomen zijn. Een beetje inspraak achteraf.”