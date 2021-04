Hennepkwekerij in Aalten, burgemeester sluit woning voor drie maanden

Burgemeester Anton Stapelkamp van Aalten heeft een rijtjeswoning in de Nijverheidsstraat in Aalten voor drie maanden gesloten. In de woning is begin maart een hennepkwekerij aangetroffen.

De politie heeft bij een onderzoek op 2 maart een volledig ingerichte en in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen, met 574 hennepplanten. Die hoeveelheid aan planten en ander aanwezig materieel waren voor de politie aanwijzingen dat er sprake was van bedrijfsmatige productie van en handel in drugs.

"Als gemeente verlenen we op geen enkele wijze medewerking aan drugshandel en andere vormen van drugscriminaliteit. Een hennepkwekerij, zeker in een woonwijk, is een ernstige verstoring van de openbare orde", zegt Stapelkamp over het verzegelen van de woning.

De burgemeester hoopt dat er een preventieve werking uitgaat van zijn besluit de woning voor drie maanden op slot te doen: "Met de sluiting van deze woning wil ik het signaal afgeven dat dit onacceptabel is. Tegelijkertijd wil ik de rol en de bekendheid van deze woning in de hennepproductie en -handel teniet doen en de rust in de buurt terugbrengen.”

De politie heeft behalve de hennepplanten twee mobiele telefoons en een tablet in beslag genomen. Tegen de huurder van het pand is een strafrechtelijk onderzoek gestart. De hennepplanten zijn vernietigd.