Oude kleding is vaak van betere kwaliteit, weet Mirthe

De komende anderhalve week kan iedereen in Nijmegen bij de ReShare winkel van het Leger des Heils gebruikte kleding doneren. Alles gaat in de verkoop van 20 tot en met 27 april. Het is dan de week van de tweedehands kleding. Mirthe Meijers is de enthousiaste storemanager in de Nijmeegse ReShare winkel

“Wij doen graag mee omdat wij helemaal voorstander van duurzaamheid en kleding zijn", zegt Mirthe. "Als je een gebruikte jas koopt, zit er eigenlijk altijd een verhaal vast aan zo’n jas. Dat neem je mee, en als je de jas ooit doorverkoopt, geef je alle verhalen eigenlijk ook door.” Om het verhaal achter elk gedoneerde kledingstuk te benadrukken, komt er een kaartje aan te hangen. Daarop staat in een paar regels het verhaal.

Oud kan beter zijn

Met tweedehands je slag slaan kan zeker, denkt Mirthe. “Vooral oudere kleding is nog gemaakt om langer mee te gaan. Tegenwoordig is kleding stuk goedkoper, maar vaak wordt het gekocht voor maar één seizoen. De kwaliteit hoeft voor veel consumenten daarom niet top te zijn. Als je een tweede of derdehands broek koopt, kan die dus juist van een heel goede kwaliteit zijn.”

Herinneringen aan Ibiza

Mirthe heeft zelf ook een kledingstuk gedoneerd. Het is een zeer luchtige en doorzichtige zomerse bloes, met een verhaal “Deze bloes heb ik gedragen tijdens een vakantie op Ibiza. Het was een prachtige vakantie. Deze bloes droeg ik op het strand over mijn bikini. Het zorgde er voor dat mijn schouders niet zijn verbrand. Dat heb ik ook op het bijhorende kaartje geschreven. In de avond gingen we ook regelmatig gezellig wat drinken, dat heb ik maar niet op het kaartje gezet.”

Kleding nog welkom

Op dit moment hangt pas één rek vol met kleding met een verhaal. Maar ReShare heeft nog ruimte over. Dus meer gedoneerde kleding is welkom. Mirthe en haar collega’s zijn al benieuwd naar de verhalen.