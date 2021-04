Dit zijn 10 bijzondere plekken voor een vogelnest

Een post op Facebook met een foto van een roodborstje dat een nest in een tuinslanghaspel maakte, levert een serie bijzondere foto's op van gekke plekken van vogelnesten. We delen de bijzonderste plekken en foto's hieronder.

Badkamer

Uit de foto's die werden gedeeld in de reacties op Facebook blijkt dat vogels behoorlijk creatief, maar ook brutaal kunnen zijn als het gaat om maken van nesten. Zo deelt Claudia Gerrits uit Nijmegen een foto (zie hierboven) van een nest dat vorig jaar in haar badkamerkast werd gemaakt. "Via het badkamerraampje namen ze elke keer alle spullen voor het nest mee", vertelt Claudia.

De tekst gaat verder onder de foto.

Vogel maakt nest in badkamerkast. Foto: Claudia Gerrits

Ladder

Ellis van Dam deelt onderstaande foto. "Een nest gemaakt op de zwembadladder onder ons ronde kleedje dat over de ladder hing."

De tekst gaat verder onder de foto.

Over de zwembadladder is een rond kleed gegooid en dat geeft daaronder beschutting voor een nest. Foto: Ellis van Dam

Houthok

Elsbeth Huisman uit Elspeet deelt deze foto van een broedende merel op haar nest in het houthok.

De tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Ellis van Dam

Kunstwerk

Wat een mooi gezicht, deze jonge vogels die verstopt zitten in een kunstwerk in de tuin van Jan Oberik.

De tekst gaat verder onder de foto.

Kleine snaveltjes in een kunstwerk Foto: Jan Oberik

Fietskrat

Op fietsen vinden vogels ook nog wel eens een geschikt plekje om te nestelen. Dat is pech voor de eigenaar van de fiets, want als je ermee gaat fietsen, verstoor je het broedsel. Deze foto maakte Katinka van Ojik van het nest dat is gemaakt in het fietskrat op de fiets van haar dochter.

De tekst gaat verder onder de foto.

Een vogelnest in een fietskrat. Foto: Katinka van Ojik

Kinderstoeltje

Milanie Akkerman deelde onderstaande foto van het nest dat is gemaakt onder het kinderstoeltje op haar fiets.

De tekst gaat verder onder de foto.

Een nest onder het fietstoeltje. Foto: Milanie Akkerman

Fietstas

En deze oude fietstas hangt al 12 jaar onder de overkapping, vertelt Tilly van Asselt - Kortekaas. Die tas moet daar blijven hangen, want er wordt door de vogels dankbaar gebruik van gemaakt om er een nest in te maken.

De tekst gaat verder onder de foto.

Een vogelnest in een oude fietstas. Foto: Tilly van Asselt Kortekaas

Vishengels

"Dit is een merel, bezig met een nestje op de vishengels", vertelt Monique de Vries uit Ermelo die deze foto deelt.

De tekst gaat verder onder de foto.

Een vogelnest op een paar vishengels. Foto: Monique de Vries.

Hogedrukreiniger

Wilma de Boer - Hilvers uit Arnhem moet nog even wachten met het schoonspuiten van haar terras, want er wordt gebroed op de hogedrukreiniger, die staat opgeborgen in de tuinkast.

De tekst gaat verder onder de foto.

Een vogelnest in de tuinkast in de hogedrukreiniger. Foto: Wilma de Boer - Hilvers.

Brievenbus

De postbode wordt met een poster op de brievenbus gewaarschuwd. Deze brievenbus is bezet door een roodborstje dat daar aan het broeden is. Shirley Lubbers uit Lichtenvoorde deelde deze foto.

De tekst gaat verder onder de foto.

Roodborst broedt in brievenbus. Foto: Shirley Lubbers

Wees voorzichtig met het maken van foto's

Wil jij ook een foto delen van een vogelnest op een bijzondere plek? Kom bij het maken van de foto niet te dichtbij het nest en gebruik geen flits, om het jonge gezin niet te verstoren. Foto's zijn welkom via Whatsapp, zie het Whatsappnummer hieronder.