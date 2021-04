Gelderse ziekenhuizen lopen weer tegen hun grenzen aan

In het CWZ in Nijmegen liggen alle 29 coronabedden op de verpleegafdeling vol. Ook de IC-bedden zijn bezet. "Ons ziekteverzuim is ook hoog", zegt een woordvoerder. "Al ons personeel is aan het einde van hun latijn. We hebben net genoeg mensen, maar kunnen geen bed meer bijzetten. De grens is bereikt. Waar we vorige week nog patiënten opnamen om andere ziekenhuizen te ontlasten, moeten we nu zelf steeds patiënten verplaatsen omdat we te vol dreigen te raken."

'Grens bereikt'

Zonder uitzondering geven de ziekenhuizen in onze provincie aan dat ze de grens hebben bereikt. Vooral in het midden van onze provincie is de nood hoog. De grens is bereikt in het CWZ: "We proberen steeds vaker patiënten te verplaatsen naar andere ziekenhuizen in de buurt als die nog wel ruimte hebben".

Momentopname

Ook het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem meldt volledig vol te zitten: alle vijftien verpleegbedden en zeven IC-bedden zijn daar bezet. Die drukte is iets minder aan de randen van onze provincie. Zowel St. Jansdal in Harderwijk als SKB in Winterswijk melden dat ze nog enkele bedden over hebben, maar dat die snel vol dreigen te raken door het opnemen van patiënten van andere ziekenhuizen. "Het is een momentopname, over een uur kan alles weer anders zijn", klinkt het.

Puzzelen met personeel

Alle ziekenhuizen geven aan dat ze net genoeg personeel hebben voor het aantal bedden, maar dat het ziekteverzuim hoog ligt. In het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem is het "heel erg puzzelen om de roosters rond te krijgen", aldus een woordvoerder. "We redden het omdat we extra personeel van andere afdelingen af halen."

Het Ziekenhuis Rivierenland in Tiel geeft aan dat het hoge ziekteverzuim komt door moeheid van het personeel en door de quarantainemaatregelen, waardoor personeel thuis moet blijven.