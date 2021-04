Nijmeegse studenten slikten inderdaad foute 'Tesla'-pillen

Zie ook: Foute drugs: vijf vragen en vijf antwoorden

Het Trimbos heeft ook een officiële waarschuwing naar buiten gebracht, waarin het instituut meldt dat deze pil sinds begin april wordt verkocht als een 2C-B-pil, een bekendere drug: "Het betreft donkerroze, driehoekvormige pillen met een Tesla-logo. Na analyse bleken deze pillen geen 2C-B, maar het langwerkende tripmiddel DOC te bevatten. Vervolgonderzoek heeft uitgewezen dat het om een zeer hoge dosis gaat."

"Inmiddels is ook bekend dat gebruik van deze pillen voor dermate heftige tripeffecten en ook lichamelijke effecten heeft gezorgd dat acute ziekenhuisopname nodig was. Op basis van deze informatie waarschuwt het Trimbos-instituut gebruikers om extra alert te zijn en deze pil niet te gebruiken."

'Dat is schrikken'

Irmgard Poelmans van verslavingszorginstelling IrisZorg zegt geschrokken te zijn van de constatering: "Dat is schrikken, dat dat gebeurt. We hopen dat er door deze waarschuwing geen nieuwe incidenten komen. We gaan ook ons best doen om jongeren via netwerken van social media, universiteiten en hogescholen te waarschuwen voor deze pil."

"Ook raden we ze aan om de pil te testen als ze hem in bezit hebben," vertelt Poelmans verder. "De testtijden van onze testlocaties in de regio's Nijmegen en Arnhem, waar de pil is opgedoken, worden verruimd. Testen kan alleen op afspraak."

