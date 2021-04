Fors minder windmolens in Cleantech Regio, focus nu op zonnepanelen

Bewoners van het buitengebied ten zuiden van Zutphen sloegen vorig jaar steil achterover toen ze een kaart zagen met daarop negen windmolens in hun buurt. "Een cluster van negen stuks, allemaal hier in dit gebied. Eentje dwars voor een huis!", wijst buurtbewoner Max Kroes.

Minder windmolens

"Hoe dan?", vroegen Kroes en andere bezorgde buren zich af. In het gebied staan veel huizen en boerderijen, waardoor de turbines op nog geen 200 meter van woningen zouden komen te staan. "Nu zijn we een dure studie verder en nu gaan ze er vooralsnog niet komen."

Kroes refereert naar een lokaal haalbaarheidsonderzoek, waarin de gemeente Zutphen onlangs ook concludeerde dat windmolens in de Leestense Broek niet wenselijk en mogelijk zijn op dit moment.

Roofvogel

Ook op de Veluwe blijkt er nauwelijks plek voor windmolens, door de wespendief. Deze roofvogel is beschermd, waardoor windmolens op de Veluwe voorlopig uitgesloten zijn.

Van de 62 windmolens die de Cleantech Regio vorig jaar nog in gedachten had, blijft er dus maar een handje over. Vijftien stuks is wél haalbaar, denkt de energieregio. Drie staan er al en drie zijn er al vergund. Nieuw zijn vier molens in de gemeente Lochem en vijf stuks aan de rand van de Veluwe. Waar die precies moeten komen wordt de komende jaren onderzocht.

Zon, zon en nog eens zon

"We hebben vooral gekeken of het juridisch mogelijk is in bepaalde gebieden om windmolens te plaatsen en we hebben gezegd dat dat op sommige plekken niet te doen is, en dat aanvaarden we", vertelt Jos Penninx, voorzitter van de Cleantech Regio. "Dat is een teleurstelling, maar uiteindelijk hebben we gezegd: als het niet haalbaar is moeten we het ook niet opschrijven."

In plaats van de eerder genoemde 1,23 TWh, denkt de regio nu 1,07 TWh hernieuwbare energie op te kunnen wekken tot 2030. Ruim 90 procent moet komen van zonnepanelen op dak én land.

Op land is het idee om 600 hectare te realiseren, zo'n 900 voetbalvelden. Daarnaast wil de regio bedrijven en particulieren met grote daken zover krijgen dat zij ook hun dak vol leggen. Of het elektriciteitsnet dit aankan is alleen nog de vraag. Als er geen oplossingen worden gevonden voor bijvoorbeeld opslag van zonne-energie, dan zijn de plannen zoals ze er nu liggen niet mogelijk.

Nog geen gat in de lucht springen

In Zutphen zijn Kroes en zijn buren blij met de aanpassingen in de plannen en de uitspraak van de gemeente dat er voorlopig geen windmolens in hun buurt komen.

"Geen negen windmolens, maar we zijn er niet helemaal gerust op. We moeten nog maar zien of ze niet na de zoveelste RES-ronde zeggen: wij willen ze niet, maar ze moeten er toch komen. Dus het gat in de lucht is er nog niet."

De RES 1.0 ligt de komende weken in de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen ter inzage. Later dit jaar mogen gemeenteraden zich uitspreken over het document.

De Cleantech Regio is een samenwerkingsverband van acht gemeenten, ondernemers en onderwijs. Voor de RES is in deze regio samengewerkt door gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen, provincie Gelderland, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Rijn en IJssel, netbeheerder Liander en de Strategische Board van de Cleantech Regio.