Groot feest De Graafschap lijkt uitgesloten

“We snappen dat alle supporters staan te trappelen om hun club succes te wensen en zichtbaar en hoorbaar te steunen”, laat een woordvoerder van de gemeente Doetinchem weten. “Helemaal nu promotie in zicht is. Helaas is dat binnen de maatregelen gewoon nog niet mogelijk.” De 1-0 thuisoverwinning van De Graafschap op Go Ahead Eagles was zondag reden voor tientallen supporters om samen te komen bij het stadion. Niet wenselijk volgens de gemeente, wat reden was voor de politie om ter plaatse te komen om de weg richting De Vijverberg af te sluiten.



Met vijf competitiewedstrijden te gaan ligt De Graafschap op promotiekoers. “De spanning is voelbaar en dat merk je ook bij supporters”, zegt algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp. “Je merkt dat ze de drang hebben om dicht bij de ploeg te komen.” Dat uitte zich de afgelopen weken in meerdere supportersacties bij trainingen en rond wedstrijden, waarbij de anderhalve meter afstand niet altijd gehanteerd werd. “En dan kom je in dit soort dilemma’s”, aldus Ostendorp. “Dat is voor de politie, de gemeente, maar ook voor de supporters lastig.”



Oproep aan supporters

De komende thuiswedstrijden zal in overleg met supportersvereniging en De Graafschap weer politie op de been zijn. “Afhankelijk van de verwachting wordt de inzet van de politie bepaald”, aldus de woordvoerder van Doetinchem, die een boodschap heeft aan supporters. “We doen ook een appèl op hen. Hoe moeilijk het ook is; hou je aan de maatregelen en organiseer geen supportersacties waarbij je heel veel mensen op de been brengt.”



Overleg binnen driehoek

Tot 5 mei is het vanuit de Rijksoverheid niet toegestaan om evenementen te organiseren. Wat er bij een eventuele promotie wel mogelijk is, is afhankelijk van de op dat moment geldende maatregelen op landelijk niveau. “De gemeente kan iets niet toestaan als het Rijk dingen bij wet verbiedt”, weet Ostendorp. “De promotie zal geen hoofdpijndossier zijn, maar over hoe je het zo goed mogelijk organiseert moeten we wel met elkaar over in gesprek.”



‘Feest op Simonsplein lijkt uitgesloten’

Een promotie van De Graafschap leidt traditioneel tot een groot feest in Doetinchem. In de huidige situatie zit dat er volgens de gemeente niet in. “Het is verstandig na te denken over een manier om feest te vieren binnen de coronamaatregelen”, aldus de woordvoerder, die verwijst naar voorbeelden bij carnavalsverenigingen. “Maar een groot feest op het Simonsplein lijkt op dit moment uitgesloten.”



Begrip vanuit club

Hoewel Ostendorp hoopt dat er na eventuele versoepelingen meer mogelijk is, heeft hij begrip voor de opstelling van de gemeente. “Je kan niet de terrassen van horecaondernemers dichthouden en dan rond diezelfde terrassen een promotiefeest organiseren. Onze supporters willen de club steunen, maar hoe zorg je voor een balans tussen het steunen en anderzijds het niet bij elkaar mogen komen? Dat gaan we met de gemeente bespreken.”





