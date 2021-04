Influencer Joran GameBawz uit Hattem helpt kinderen over leesdrempel

Bibliotheken hebben de hulp ingeroepen van Joran GameBawz om kinderen die niet van lezen houden toch lekker aan het lezen te krijgen. De Hattemse influencer die inmiddels honderdduizenden abonnees en volgers heeft op YouTube, Instagram en TikTok, is er met zijn persoonlijke geschiedenis van dyslexie de geknipte persoon voor: "Ik weet wat het is om zoiets te hebben en vind het prachtig dat ik kinderen op deze manier kan helpen.’’

Makkelijk lezen is niet voor ieder kind weggelegd. Leesproblemen staan een fijne band met boeken dan in de weg. Probiblio, een organisatie die openbare bibliotheken op allerlei terreinen ondersteunt, ontwikkelde al eens het Makkelijk Lezen Plein als middel om kinderen te helpen. Dat was in 2005 en het plein werd omarmd door bibliotheken overal in het land.

Voorbeeld

De laatste jaren raakte het initiatief een tikje in de vergetelheid. "Hoog tijd dit nieuw leven in te blazen’’, vertelt marketing-adviseur Marjolein Brood van Probiblio. "Dat doen we met twee filmpjes’’, legt ze uit. ,"Bij het schieten van het eerste filmpje hadden we een gesprek met de dyslectische 10-jarige Myron en zijn moeder. Toen we Myron vroegen wie voor hem een voorbeeld is, noemde hij gelijk Joran die hij kende van de accounts GameBawz en FifaBawz op YouTube en zei dat hij ook dyslexie heeft. Daarmee hadden we dus gelijk een idee voor het tweede filmpje.’’

Soepel

Dat tweede filmpje werd begin maart geschoten in de Bibliotheek Noord-Veluwe in Hattem, de woonplaats van Joran GameBawz (26) die in het echt Beeftink heet. De ‘shoot’ kreeg de vorm van een vlog en werd met het grootste gemak gemaakt door de maestro zelf. Niet verwonderlijk, want de oud-student van de audiovisuele opleiding van het Cibap in Zwolle is al zes jaar met zijn accounts in de weer en maakt daarvoor gemiddeld drie video’s per dag. De opnames verliepen soepel en professioneel en mister GameBawz had zichtbaar plezier in de bibliotheek die vlak bij zijn woonhuis staat. Op eigen initiatief begon hij buiten met filmen, vlakbij de plek waar hij even daarvoor zijn fiets had gestald: "Hallo allemaal, vandaag heb ik iets leuks voor jullie’’, zegt hij met een brede smile tegen de camera die hij voor zijn neus houdt, "we gaan naar de bieb. Ik ben zelf dyslectisch en daar hebben ze hier iets heel handigs voor…’’

Goed lopend bedrijf

Joran heeft een groot bereik. Zo’n 210.000 volgers op TikTok en zo’n 95.000 op Instagram. Zijn game-accounts tellen meer dan 350.000 abonnees. Samen met zijn eigen app en kledinglijn ‘BawzArmy’ heeft hij inmiddels een goed lopend bedrijf. Niet gek voor een jongeman die toen hij van de lagere school ging een waarschuwing meekreeg voor ‘functioneel analfabetisme’, wat inhoudt dat hij zou blijven worstelen met moeilijke teksten en brieven.

‘Weet wat het is’

Het maakt dat hij graag ingaat op het verzoek van Probiblio. Joran kreeg in groep 3 een dyslexie-verklaring. "Ik weet dus wat het is om dat te hebben. Daarom vind ik het ook zo mooi om kinderen nu via dit filmpje de weg te wijzen naar dat Makkelijk Lezen Plein. Dat kan ze echt helpen.’’

Grijze Jager en Donald Duck

Zelf heeft hij vroeger nooit echt met plezier gelezen. "Maar mijn ouders bleven mij enorm stimuleren en ze lazen me veel voor. Dat laatste vond ik heel erg leuk. Ik kan me wat dat betreft het verhaal van de Grijze Jager nog goed herinneren.’’ In die tijd las Joran ook wel de Donald Duck: "Maar niet het grote verhaal hoor, alleen de korte verhaaltjes. Dat grote verhaal van een paar pagina’s was me echt te veel.’’

Nieuwe generatie

De aanstekelijke manier waarop hij nu het Makkelijk Lezen Plein aanprijst krijgt met die wetenschap bijzonder cachet. Met het ene na het andere boek in de hand plaveit Joran de weg voor een nieuwe generatie die lezen moeilijk vindt. Na een dik uur met tientallen shots is het klaar en kan het ruwe materiaal worden gemonteerd. Het resultaat is binnenkort te zien op de sites van de bibliotheek en Probiblio en op de TikTok- en Instagram-accounts van Joran natuurlijk.

Op de valreep is er uiteraard ook nog aandacht voor Myron, die het tweede filmpje in gang zette. Voor de camera van Marjolein Brood spreekt zijn held Joran GameBawz speciaal voor hem een persoonlijke boodschap in.

Eigentijds

Karin Wolf, specialist Educatie bij de Bibliotheek Noord-Veluwe, is blij met het initiatief van Probiblio en de hulp van influencer Joran GameBawz. "Het komt op een moment waarop wij zelf ook het Makkelijk Lezen Plein (MLP) nieuw leven wilden inblazen. En de vlog die Joran nu voor ons maakt is daarbij perfect. Dit draagt bij aan een professioneel en eigentijds imago van de bibliotheek en maakt duidelijk dat we er echt voor iedereen zijn. Niet alleen voor het lezende kind, maar dus ook voor het kind dat niet graag leest."

Aangepast taalgebruik

Ze hoopt echt dat kinderen uit de laatste categorie via Joran de weg naar het MLP weten te vinden: "Dit plein zal kinderen die moeite hebben met lezen echt in positieve zin verrassen. Ze vinden er een ruime collectie informatieve- en leesboeken met aangepast taalgebruik – veel directer en passend in de leefwereld van de kinderen -, meer beeldmateriaal, een ruime bladspiegel en soms ook een grotere letter.’’

Meer in huis

Naast dat wil Wolf samen met haar collega’s het belang van het MLP in de bibliotheek uitdragen, inclusief de aansluitende mogelijkheden die er zijn om kinderen aan leesplezier te helpen. Wolf daarover: "We hebben daarvoor zoveel meer in huis. Neem alleen al Yoleo, een site waarop je kunt karaoke-lezen. Of het ‘Superboek’, met tal van luisterboeken.’’

Ga voor meer informatie naar: www.bibliotheeknoordveluwe.nl