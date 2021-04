Wethouder springt bij op de intensive care: 'Corona ís geen broodje aap'

"Het is nog steeds ontzettend nodig", vertelt De Waard voor de deur van 'haar' ic in Apeldoorn. Ze werkte er jarenlang en pakte dat werk vorig jaar weer op. Nu doet ze wat ze kan, zeker één keer per week. Dan rijdt De Waard vanuit haar woonplaats Emst naar een van de Gelre Ziekenhuizen in Zutphen of Apeldoorn.

Ze combineert het met haar wethouderschap en als manager bij Monico, een samenwerkingsverband van ic's in de regio. De Waard is er maar wat druk mee. "Ik ben vooral de handen en voeten van de verpleegkundigen. Ik maak medicatie klaar en help bij het verzorgen van mensen. En ik loop heen en weer tussen ic en laboratorium", vertelt ze. "En dat is een heel dankbare klus."

Man alleen op de bank

De lokale politiek, ook in Epe, heeft daarnaast eveneens de handen vol aan die voortslepende coronacrisis. Toch kan De Waard er flexibel mee omgaan. "Het is zo dat je als wethouder regelmatig drukke weken hebt. Maar er zijn ook weken dat het rustiger is. En bij Monico kan ik mijn tijden zelf regelen."

Ze vervolgt: "Ik heb absoluut niet het idee dat ik mijn werk verwaarloos. Als er soms een partij verwaarloosd wordt, dan is dat in mijn privésituatie. Mijn man die op zaterdag alleen op de bank zit. Maar hij kan er heel goed mee dealen en hij weet ook dat mijn hart hier ligt. Hij steunt mij al jaren, ook hierin."

"Het zit gewoon in me. Ik heb echt hart voor zorg en ik vind het mooi dat ik dit kan doen. Dit is wat ik kán doen. Maar ik hoop dat het heel snel niet meer nodig is."

'Overtuigen heeft geen zin'

Haar noeste inzet ten spijt, het draagvlak voor de coronaregels lijkt flink af te nemen. De Waard: "Ik zie wel mensen die zich niet aan de maatregelen houden. Dat vind ik heel jammer. Terwijl ik het ook begrijp. De mens is een sociaal wezen. Elkaar ontmoeten hoort daarbij. Maar we moeten nog even volhouden, in de hoop dat het vaccinatiebeleid door kan gaan, zodat we naar een open samenleving kunnen."

Covid-patiënt op de ic in Apeldoorn. Foto: Omroep Gelderland

Wat zou ze willen zeggen tegen diegenen die denken dat het allemaal één grote leugen is? "Ja weet je, het heeft niet zoveel zin om die mensen te overtuigen. Als je daarin gelooft, dan wordt het lastig. Maar het ís geen broodje aap-verhaal. Je wordt er echt serieus ziek van."

'Het is écht zo!'

Ze denkt even na en zegt dan: "Ik zou op hen toch een beroep willen doen: misschien geloof je het zelf niet, maar denk dan aan het welzijn van de mensen om je heen. Probeer nog even een pas op de plaats te maken. Dat is de enige manier, samen met vaccineren, om hier doorheen te komen."

"Wij zijn wel klaar met het virus, maar het virus is nog niet klaar met ons", besluit de wethouder. Dat is inmiddels een gevleugelde uitspraak geworden, geeft De Waard toe: "Ja, maar het is écht zo!"

