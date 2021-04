Sabine werkt met ouderen met dementie en dat is best zwaar

Sabine van Ruiten (38) werkt bij een zorginstelling in Eefde, waar ouderen met dementie wonen. Dankbaar werk, maar niet altijd even makkelijk.

Ze legt een troostende arm om de schouders van een verdrietige man, die nog maar net is opgenomen, om vervolgens bij de kledingkast met een andere bewoonster een geintje te maken. De nuchtere Achterhoekse is van alle markten thuis. Ook als ineens een bewoner naar buiten wil.

Vanwege corona staat de zorg vol in de schijnwerpers. In Hart voor Zorg duikt presentatrice Sonja Booms in deze gevarieerde wereld, waar leven en dood dicht bij elkaar staan. Door de ogen van de zorgverlener ontdekt Sonja de mooie en minder mooie kanten van zorg. Hart voor Zorg is elke donderdag vanaf 17.20 uur te zien bij Omroep Gelderland.

In woonzorgcentrum Het Spijk geldt een opendeurenbeleid. In overleg met de familie kijkt een team van medewerkers hoeveel vrijheid een bewoner aankan. De bewoners dragen een ketting met een zogeheten leefzegel, door Sabine liever een medaille genoemd. Voor wie naar buiten mag, opent de deur en voor diegenen waarvoor het niet veilig genoeg is, blijft hij gesloten.

Sabine vindt het allemaal best spannend, maar tegelijkertijd vindt ze zoveel mogelijk vrijheid voor haar bewoners belangrijk. Daarom zorgt ze er gewoon voor dat ze altijd meeloopt voor een wandelingetje.

'Ze zitten hier niet voor hun zweetvoeten'

Tegen het eind van de middag begint een bewoonster van de groep te mopperen en wordt de sfeer een beetje korzelig. Maar ook dat kan Sabine prima aan. "Ze zitten hier niet voor hun zweetvoeten en dat weten we allemaal."

Ze vertelt dat sommige bewoners last krijgen van sundowning. "Dan willen ze naar huis en voor hun kinderen zorgen en gaan koken voor het gezin, net als ze vroeger altijd hebben gedaan. Dat zit er nog helemaal in." Voor Sabine is iedere werkdag een mooie, maar best intensieve dag.

Sonja Booms zocht Sabine op. Beluister haar podcast.

Ik ben toch niet dement hè?

Het is een lastige fase voor mensen die zelf merken dat ze vergeetachtig beginnen te worden en aan Sabine de vraag stellen: ik ben toch niet dement hè? "Nee hoor, antwoordt ze dan, u bent niet dement, u bent gewoon een beetje vergeetachtig."

Want waarom zou ze zeggen dat iemand dement is? Dat is alleen maar confronterend en pijnlijk. Het tekent het inlevingsvermogen van een vrouw die al van jongs af aan weet dat ze in de zorg wil werken.

