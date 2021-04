Vijf jaar cel voor leggen handgranaat en bedreiging Kerkdriel

Een 21-jarige man uit IJsselstein is dinsdag veroordeeld tot vijf jaar cel voor een explosiepoging en bedreiging in Kerkdriel.

In de vroege ochtend van 13 januari 2020 vond een krantenbezorger bij de toegangsdeur van een appartementencomplex in Kerkdriel een op scherp staande handgranaat. Uit onderzoek bleek dat er op 12 januari 2020 kort voor middernacht eerst een condoleancekaart bij een van de appartementen in de brievenbus is gedaan. Daarna spoot iemand het huisnummer van dat appartement op de gevel.

Handgranaat gegooid

Verder belde iemand aan bij die woning en tot slot gooide iemand de handgranaat naar het appartementencomplex. Ook bleek na onderzoek dat op 8 januari 2020 bij het complex een voorverkenning plaatsvond.

De 21-jarige man ontkende met deze misdrijven te maken te hebben. Hij kon zich de beide dagen niet herinneren. Desondanks oordeelt de rechtbank dat de man hierbij betrokken is. Zo is de auto van de zus van de man - waar hij vaak in reed - op zowel 8 als op 12 januari 2020 op camerabeelden te zien. Bovendien straalde zijn telefoon op 8 januari 2020 aan in Kerkdriel.

Verder stond op de telefoon van de man een foto van dezelfde condoleancekaart als die in de brievenbus van het appartement is gevonden. Deze foto werd op 12 januari 2020 in de namiddag gemaakt. Daarom oordeelt de rechtbank dat de man op 12 januari 2020 in Kerkdriel is geweest en moet hebben geweten wat er zou gaan gebeuren.

Flinke rol bij de misdrijven

Duidelijk is dat er twee of meer personen bij de zaak betrokken waren. Uit het dossier wordt niet duidelijk of de man de handgranaat daadwerkelijk gooide, of dat hij bijvoorbeeld de bestuurder van de auto was. Volgens de rechtbank is dit voor de strafbaarheid niet van belang, omdat hij in ieder geval een flinke rol vervulde bij het plegen van deze misdrijven.

De persoon die de handgranaat gooide, rende met zijn handen over zijn oren weg. Ook experts gingen ervan uit dat de handgranaat bij normaal gebruik zou exploderen. Bij de ontploffing van deze handgranaat bestaat levensgevaar voor personen tot op tientallen meters afstand. Er was dus sprake van een poging om een explosie tot stand te laten komen. De handgranaat, de condoleancekaart en het huisnummer in verf moeten voor het slachtoffer bovendien heel bedreigend zijn geweest, oordeelt de rechtbank. Zeker omdat zijn familie al langere tijd werd bedreigd.

Er was zeven jaar cel tegen de man geëist, maar de rechtbank achtte een deel van de aanklacht - het versturen van een dreig-sms - niet bewezen.

