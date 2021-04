Vijf jaar cel voor gooien handgranaat en bedreiging Kerkdriel

In de vroege ochtend van 13 januari 2020 vond een krantenbezorger bij de toegangsdeur van een appartementencomplex in Kerkdriel een op scherp staande handgranaat. Ook was er kort voor middernacht een condoleancekaart bij een van de appartementen in de brievenbus gedaan. Daarna spoot iemand het huisnummer van dat appartement op de gevel.

'Terreurcampagne'

Dat ging om de woning van een van de directieleden van de fruithandel De Groot in Hedel. Medewerkers van dat bedrijf staan al anderhalf jaar bloot aan verregaande intimidatie na de vondst van een lading cocaïne in één van de fruittransporten en in beslagname door de politie is aanleiding voor de bedreigingen. De rechter laat in haar oordeel meewegen dat de man op de hoogte moet zijn geweest van deze 'terreurcampagne'.

Ook stelde de rechter vast dat de auto van de zus van de man in de dagen voorafgaand aan het incident twee keer in Kerkdriel is geweest voor een 'voorverkenning', met hem erin. Deze Mercedes Benz A-Klasse werd ook gebruikt toen de handgranaat werd gegooid. Of de veroordeelde op dat moment de bestuurder van de auto of gooier van de granaat was, kon de rechter niet vaststellen. "Maar dat maakt niet uit. Er is in elk geval sprake van medeplegen."

'Bijzonder ongeloofwaardig'

De verzonden sms noemt de rechter een 'ernstig dreigement'. En dat de man zegt er niets meer van te weten noemt zij 'bijzonder ongeloofwaardig'. Toch is dat naar het oordeel van de rechter onvoldoende om poging tot afpersing te bewijzen. Bij de condoleancekaart is de man wel betrokken, een foto daarvan stond in zijn telefoon.

De handgranaat werd vorig jaar gevonden door een krantenbezorger. Zij deed in deze video haar verhaal:

De persoon die de handgranaat gooide, rende met zijn handen over zijn oren weg. Ook experts gingen ervan uit dat de handgranaat bij normaal gebruik zou exploderen. Bij de ontploffing van deze handgranaat bestaat levensgevaar voor personen tot op tientallen meters afstand. Er was dus sprake van een poging om een explosie tot stand te laten komen. De handgranaat, de condoleancekaart en het huisnummer in verf moeten voor het slachtoffer bovendien heel bedreigend zijn geweest, oordeelt de rechtbank. Zeker omdat zijn familie al langere tijd werd bedreigd.

'Voetbalde hoog en studeerde'

De rechter houdt rekening met de jeugdige leeftijd van de 21-jarige en het feit dat hij niet eerder is veroordeeld. "Hij voetbalde bovendien op hoog niveau en was met een studie bezig."

Toch kwam de rechtbank vanwege de ernst van de zaak tot vijf jaar onvoorwaardelijke celstraf, waar zeven jaar cel was geëist.

Zie ook: