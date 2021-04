Foute drugs: vijf vragen en vijf antwoorden

Zeven Nijmeegse studenten belandden in het ziekenhuis na gebruik van pillen. Vijf vragen en antwoorden over foute drugs met hulp van drugsspecialist Daan van der Gouwe van het Trimbos-instituut.

Zie ook: Nijmeegse studenten slikten inderdaad foute 'Tesla'-pillen

1. Hoe komen foute drugs op de markt?

Foute drugs kunnen als bekende ‘goede’ drugs op de markt komen. Ze lijken aan de buitenkant in elk opzicht op de goede variant, maar hebben een andere samenstelling. Dit is ook het geval bij de Tesla-pil, die zich voordoet als de bekende 2C-B-pil.

Waarschijnlijk gaat het om productiefouten die over het hoofd worden gezien,” vertelt Daan van der Gouwe. “Er is geen controle op de drugs, omdat het illegale middelen zijn. Er is geen sprake van een keurmerk of iets dergelijks. Ook worden ze waarschijnlijk niet met opzet geproduceerd; hier hebben producenten zelf uiteindelijk ook niks aan.

2. Wat zijn de gevaren van foute drugs?

Foute drugs bevatten schadelijke stoffen, of een te hoge concentratie van ‘goede’ stoffen. De Tesla-pil bevat bijvoorbeeld het stofje DOC, wat kan zorgen voor een lange en heftige beïnvloeding. Deze beïnvloeding kan zo heftig zijn, dat het kan leiden tot paniekaanvallen of zelfs een ziekenhuisbezoek. Er zijn ook drugs die fatale gevolgen kunnen hebben.

3. Wat wordt er gedaan om de gevaren te voorkomen?

Om ervoor te zorgen dat foute drugs uit de handen van gebruikers blijven, heeft het Trimbos-instituut verschillende testlocaties verspreid door het hele land. Hier kun je anoniem drugs laten testen op foute stoffen, zodat je zeker weet dat het risico minimaal is.

“We proberen mensen ook zo goed mogelijk voor te lichten,” vertelt van der Gouwe. “Zo hebben we de Red Alert-app, waar je op de hoogte kunt blijven van het laatste nieuws over extra riskante drugs. Hier kun je ook onze zwarte lijst vinden.”

4. Hoe werkt zo'n test en hoe betrouwbaar is ie?

Na een afspraak te hebben gemaakt, kun je langs bij een van de testlocaties. Daar laat je de drugs die je wilt laten testen anoniem achter. Vervolgens worden ze opgestuurd naar een laboratorium en worden ze aldaar geanalyseerd. Na een week krijg je te horen wat de samenstelling van je drugs is en dus ook of er schadelijke stoffen in zitten.

Deze analyse is erg nauwkeurig: je krijgt een goed inzicht over wat er in de drugs zit. Maar ook als je je drugs laat testen, is er nog steeds risico. Ons mantra blijft gewoon: als je geen risico wilt lopen, gebruik dan niet.

5. Lopen gebruikers tijdens corona meer risico?

Corona zorgt niet voor meer riskante drugs op de markt. Het circuit is gewoon in stand gebleven, alles is nog beschikbaar. We zijn geen bijzondere vervuilingen tegengekomen. Corona heeft dus geen invloed op de algemene kwaliteit en inhoud van drugs.”

Volgens onderzoek van het Trimbos-instituut is drugsgebruik over het algemeen verminderd. Wel is er meer drugsgebruik binnen thuissituaties omdat uitgaansgelegenheden dicht zijn. Dit brengt nieuwe risico’s met zich mee, zoals meer kans op angst- of paniekaanvallen of depressie. Dit komt doordat corona de mentale gezondheid meer onder druk zet.

Zie ook: 'Trippende Nijmeegse studenten slikten vermoedelijk 'Tesla'-pil'