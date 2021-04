Toch geen rectificatie voor beschuldiging van matchfixing door voetbaltrainer

Bonfrère zou in een radio-interview hebben gezegd dat Westerhof de WK-wedstrijd Nigeria-Italië zou hebben verkocht. De rechtbank bepaalde in kort geding dat hij dat moest rectificeren in een landelijke krant in Nigeria. Het hof oordeelde dinsdag anders, omdat het niet aangetoond is dat Bonfrère dit heeft gezegd.

In 2020 was er een interview met de voormalige assistent-bondscoach op de Nigeriaanse radio. Nigeria verloor de bewuste wedstrijd met 2-1, waardoor het land uitgeschakeld was op het WK. Westerhof voelde zich in zijn eer en goede naam aangetast, omdat Bonfrère zou hebben gezegd dat hij de wedstrijd had 'verkocht'.

Onvoldoende aannemelijk

Het hof wijst de eis tot rectificatie echter af. Aan het hof zijn geen geluidsopnames beschikbaar gesteld en ook niet de letterlijke tekst van wat is gezegd tijdens de radio-uitzending. Alleen een weergave van een online krantenartikel heeft het hof gekregen.

De toenmalige assistent-bondscoach heeft steeds ontkend dat hij heeft gezegd wat in dat krantenartikel stond. Het hof vindt dat de voormalig bondscoach onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de voormalig assistent-bondscoach de gestelde uitlatingen echt heeft gedaan.

