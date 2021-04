Jongen (15) met een mes beroofd

Het voorval gebeurde op woensdag 7 april. De jongen had geld gepind op de Steenstraat in Arnhem en was daarna op zijn fiets gestapt. Dat was kort na halftwee.

Op de Graswinckelstraat in het Arnhemse Statenkwartier stopte de jongen even om zijn veters te strikken. Hij keek achterom en zag twee jongemannen.

Ze willen geld

Die eisten geld en bedreigden de puber met een mes. Toen het hen te lang duurde, rukten ze de jas van het slachtoffer los en renden ze weg.

De politie beschikt over de volgende signalementen:

Degene die het slachtoffer bedreigde is donkergetint, heeft kroeshaar in een zogenoemd blockheadmodel en is ongeveer tussen de 18 en 20 jaar oud. Hij is tussen de 1 meter 75 en 1 meter 85 lang en heeft een slank postuur. Hij droeg een donkerrode, gewatteerde jas en een zwarte broek.

Nummer twee heeft een lichte huidskleur, kort haar en is wat langer: tussen de 1 meter 85 en 1 meter 90 lang. Hij heeft een iets voller postuur en is waarschijnlijk tussen de 20 en 22 jaar oud. Hij droeg die dag een donkergrijze broek.

Geparkeerde auto

Na de beroving zijn de vermoedelijke daders weggerend naar een geparkeerde auto op de Hugo de Grootstraat. Dat heeft een getuige gezien. Het zou gaan om een zwarte Volkswagen Golf of Polo. De auto verdween in de richting van de Johan de Wittlaan.

De politie hoopt dat getuigen meer informatie hebben of camerabeelden ter beschikking willen stellen. Daarmee kan de straatroof mogelijk worden opgelost.

De politie zit klaar op 0800-6070. Je mag ook Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 bellen. Het zaaknummer is 2021154270. Wil je digitaal je tip doorgeven, ga dan naar dit politieformulier.