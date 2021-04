Arnhem dokt de meeste coronaboetes, Bronckhorst sluit de rij

De politie heeft cijfers vrijgegeven van het aantal coronaboetes dat in een jaar tijd werd uitgedeeld. Landelijk schreef de politie sinds de uitbraak van het coronavirus en de daarmee gepaard gaande coronamaatregelen bijna 113.000 boetes uit. In Gelderland staat Arnhem met de meeste boetes per duizend inwoners op nummer één.

In de provinciehoofdstad deelde de politie in een jaar tijd 1.541 boetes uit. Dat komt neer op een gemiddelde van 9,6 boetes per duizend inwoners. Agenten kunnen boetes uitdelen aan mensen die zich buiten niet aan de regels voor groepen en aantallen houden, aan mensen die na 20.00 uur alcohol kopen, verkopen of bezorgen en aan mensen die ondanks een verzoek daartoe de anderhalvemetermaatregel niet in acht nemen. De boete bedraagt 95 euro.

Uit de gegevens blijkt onder meer dat in de grote steden relatief meer bekeurd en gewaarschuwd is dan in landelijke gebieden. "Dit ligt voor de hand: in grote steden wonen meer mensen dicht bij elkaar dan op het platteland", stelt de politie. "Ook is er daarom in steden meer politie op straat."

Ook volop boetes in Zaltbommel

Landeljjk koploper is Urk, waar 23 boetes per duizend inwoners werden uitgeschreven voor allerhande overtredingen. In Gelderland leidt Arnhem de dans en daarna volgt Zaltbommel, met 9 boetes per duizend inwoners. Kort achter die gemeente volgen Nijmegen en Apeldoorn, op iets meer afstand komen vervolgens Winterswijk, Neder-Betuwe en Tiel.

In sommige gemeenten moet je echter goed zoeken om iemand te vinden die een coronaboete heeft ontvangen. In Druten schreven agenten in een jaar tijd niet meer dan 42 boetes uit, wat neerkomt op een gemiddelde van 2,2 boetes per duizend inwoners. De gemeenten Oude IJsselstreek, Berkelland, West Maas en Waal en Lochem noteren vergelijkbare cijfers.

In Scherpenzeel en Bronckhorst houden de inwoners zich, afgaand op de cijfers die de politie vrijgeeft, het best aan de regels. In Scherpenzeel werden in een jaar tijd niet meer dan dertien boetes uitgedeeld aan mensen die zich niet aan de regels hielden: een gemiddelde van 1,3 per duizend inwoners. In Bronckhorst ligt het gemiddelde nog eens de helft lager op 0,6 boetes per duizend inwoners.

Bekijk de kaart van LocalFocus. Klik op een gemeente om de absolute aantallen te zien en het percentage: