Inwoners Wijchen-Zuid denken mee over verbeteringen in de wijk

Inwoners Wijchen-Zuid denken zelf mee over verbeteringen in de wijk Foto: RN7

Hart van Zuid wil van bewoners van Wijchen-Zuid ideeën horen om hun wijk te verbeteren. Het digitale systeem Buurtpeil functioneert hierbij vanaf 17 april als ‘ideeënbus’. Zo wil de gemeente Wijchen de inwoners er actief bij betrekken over wat er in de wijk komt. De keuze voor het gebruiken van Buurtpeil werd samen met de inwoners gemaakt.

In Buurtpeil kunnen inwoners stemmen op ideeën die andere inwoners van Wijchen-Zuid hebben bedacht. Of op ideeën van één van de betrokkenen organisaties. Ze krijgen een brief thuisgestuurd van de gemeente met een unieke inlogcode om te stemmen op ideeën van andere inwoners. Het gaat dan bijvoorbeeld over ideeën zoals het samen inkopen van zonnepanelen, een gezamenlijke ontmoetingsplek in het voorzieningenhart maken of eetbaar groen in de wijk. Op deze manier wil de gemeente Wijchen het prettiger maken om in de wijk te wonen.

Wijchen viert de start van Buurtpeil in Hart van Zuid met een prijsvraag. De drie ideeën die in Buurtpeil de meeste stemmen ontvangen, krijgen een prijs. De prijsvraag start op 17 april, wethouder Paul Loermans zou die dag zelf ook aanwezig zijn in het voorzieningenhart om het startsein te geven. De prijsvraag duurt tot 6 mei en op 15 mei wordt in het voorzieningenhart bekend gemaakt welke ideeën er hebben gewonnen.

Het is echter niet zeker dat de prijswinnende ideeën ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Hart van Zuid is een samenwerking van inwoners, Stichting Kans & Kleur, Wijkvereniging Wijchen Zuid, Ondernemersvereniging en winkelcentrum Zuiderpoort, Hazenberg Vastgoed, Woningcorporatie Talis, kinderopvang De Eerste Stap, ZZG Zorggroep, MeerVoormekaar en de gemeente Wijchen