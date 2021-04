Petitie tegen drijvend zonnepark op plas in Lobith

De familie Stuyt woont aan de zandwinplas en kijkt nu nog uit over 30 hectare water. Als de gezamenlijke plannen van het zandwinbedrijf, stichting Carvium Novum en Wiek-II doorgaan, liggen hier over een paar jaar vier drijvende eilanden van elk 155 meter doorsnede met zonnepanelen. "Maar dat is niet de afspraak", zegt Emiel Stuyt stellig. "Er zou hier recreatie en natuur komen, en nu liggen er ineens plannen voor een drijvend zonnepark." Stuyt maakt zich zorgen over de gevolgen voor de natuur en de schittering die de panelen eventueel veroorzaken.

Meer dan 300 handtekeningen

Stuyt is een online petitie gestart die al meer dan 300 keer is getekend. Hij staat dus niet alleen in zijn zorgen over het drijvende zonnepark. Ook Ad Grob uit Herwen heeft de petitie getekend. Hij kent de omgeving goed en snapt niets van deze ontwikkeling: "Overal is Staatsbosbeheer bezig om beschadigde gebieden te herstellen en terug te geven aan de natuur. En dan gaan ze hier in dit stukje natuur zonnepanelen neerleggen. Dat gaat er bij mij niet in".

Grob is - net als Emiel Stuyt - zeker niet tegen zonne-energie, benadrukt hij, maar wel op deze plek. "Er zijn veel geschiktere plekken in de buurt. Neem de oude afvalstortplaats tussen Herwen en Babberich. Leg daar dan zonnepanelen neer, heeft niemand er last van. "

Niet alleen tegenstand

Volgens projectleider Gabi Stoffelen van Wiek-II zijn er zeker niet alleen maar tegenstanders: "De mensen die tegen zijn, laten zich natuurlijk wel horen. Dat weten we ook bij dit soort projecten. Dat gebeurt eigenlijk altijd wel. Maar er zijn ook zeker voorstanders."

Stoffelen is naar eigen zeggen in goed overleg met de meeste buurtbewoners. "We zijn door dat overleg al van vijf eilanden naar vier eilanden gegaan. " Volgens haar is er geen overlast te verwachten van schittering en zijn er geen gevolgen voor de flora en fauna in het water. Ze verwacht dat drijvende zonneparken in de toekomst steeds vaker te zien zullen zijn: "Mensen willen vaak geen zonneparken op landbouwgrond en dan is dit een goede oplossing. "

impressie drijvend zonnepark Wiek-II Foto: Wiek-II

Betrokken buurtbewoners

Daarnaast zijn er ook buurtbewoners betrokken die straks als stichting het natuurgebied hier gaan beheren." Gerard Tittse is zo'n buurtbewoner. Hij geeft toe dat hij eerst ook kritisch was. "Maar nu ik me er beter in verdiept heb, zie ik ook voordelen. We moeten toch met onze tijd meegaan. Daarnaast wordt de energie die dit straks oplevert, besteed in onze eigen buurt. " Ook zal er veel aandacht zijn om de plas natuurlijker te maken, zodat het een aantrekkelijke plek wordt voor vogels en insecten.

Goedkeuring en vragen

Maar zover is het nog niet. Het college van burgemeester en wethouders moet binnenkort de eerste goedkeuren en daarna mogen zienswijzen worden ingediend. De VVD stelt alvast vragen aan het gemeentebestuur over het drijvende zonnepark. De partij wil onder meer weten welke afspraken er eerder zijn gemaakt over de bestemming van de plas, maar ook of er bijvoorbeeld onderzoeken zijn gedaan naar de gevolgen voor de natuur.