'Magische' boom met zeldzaam vliegend hert gekapt: 'Ik explodeerde even'

Voor de meeste mensen was de boom bij de oprit van bezoekerscentrum Het Aardhuis een van de vele op het landgoed. Het was het geheimpje van een kleine groep natuurliefhebbers dat er in die eikenboom jaarlijks in de paartijd vliegende herten te zien waren. Soms kropen er wel drie of vier tegelijk over de boom. “Het had iets magisch”, vertelt Voss.

Zeldzaam

Voor wie niet weet wat een vliegend hert is: het is een keversoort die opvalt door de enorme geweivormige kaken. Sommige exemplaren worden wel negen centimeter groot, waarmee het de grootste kever van ons land is. Bovenal is het een zeldzaam insect, dat in slechts vier regio's in ons land te vinden is.

Vliegend hert onderzoekt microfoon (Foto: Laurens Tijink) Foto: Laurens Tijink

Een van die regio's is volgens Voss een strook van een paar kilometer over de Veluwe, waar ook de bewuste boom in Kroondomein het Loo bij hoort. In juni verzamelden daar regelmatig natuurliefhebbers om het vliegend hert op de foto te zetten. Vooral tegen de avond werd het druk, als de mannetjes op zoek gingen naar vrouwtjes om mee te paren.

Zie ook: Vliegend hert steeds vaker waargenomen

Vliegende herten zijn afhankelijk van kwijnende eikenbomen. De kevers drinken van het vocht dat vrijkomt uit wondjes van de boom. Zo'n boom mag niet zomaar gekapt worden, omdat niet alleen het vliegend hert, maar ook zijn biotoop een beschermde status geniet. Voss geloofde het daarom niet direct, toen hij erop hoorde dat de boom bij het bezoekerscentrum tegen de vlakte was.

De gekapte eikenboom. Foto: Harry Voss

Waarom de eikenboom is gekapt, weet hij niet. “Een overijverig personeelslid misschien? Het kan haast niet uit onwetendheid zijn. Als je bij het Kroondomein het Loo werkt, weet je om wat voor een boom het gaat. Op het hele landgoed zijn op misschien nog maar vier andere plekken bomen met vliegende herten.”

Aangifte

Het Apeldoornse oud-raadslid deed maandag aangifte bij de politie. Hij hoopt dat het tot een proces-verbaal komt voor de beheerder van het landgoed. “Daar zit geen haast achter, want het kwaad is toch al geschied”, aldus Voss.

Volgens het Kroondomein het Loo worden er wel vaker bomen gekapt, meestal uit oogpunt van veiligheid. De beheerder wil niet ingaan op de reden achter de kap van deze specifieke eikenboom. “Ik geef de voorkeur te reageren op de aangifte, als dat aan de orde is”, aldus rentmeester Arno Willems.

Zie ook: Harry strijdt al 35 jaar tegen de jacht van de Koning en hij denkt dat hij gaat winnen