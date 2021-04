Varssevelder helpt Tumba met voetbalschool

“In zijn De Graafschap-periode heb ik hem Nederlands proberen te leren”, zegt de 71-jarige Kleinnibbelink over zijn contact met de oud-aanvaller van de Doetinchemmers rond de eeuwwisseling. Nog altijd brengt Tumba jaarlijks een bezoek een Varsseveld, waar hij Kleinnibbelink les zag geven in zijn sportschool. “Zico zei: die oefenstof kan je ook wel een keer in mijn voetbalschool in Congo laten zien”, aldus de sportschoolhouder. Tumba, inmiddels actief als makelaar en woonachtig in het Noord-Franse Lille, is blij dat de Varssevelder met hem meereist: “We kennen elkaar nu 21 jaar en na 21 jaar kunnen we samen in mijn eigen land de kinderen iets brengen.”



De twee reizen met dozen vol sport- en voetbalspullen af naar Congo. Kleinnibbelink is benieuwd waar hij precies terechtkomt. “Je hebt niet een mooi kunstgrasveld of een grasmat, want het is het hele jaar rond de dertig graden”, weet de 71-jarige. “En het zijn over het algemeen kansarme jongeren. Die komen niet in een Nike-pakje, maar in een kort broekje. Sommigen hebben niet eens een shirt aan, zei Zico. Dus daar hebben we ook een stel van meegenomen. Ik verwacht dat de kinderen heel enthousiast gaan reageren op onze trainingen.”

Reizen in coronatijd

De trip staat al een jaar gepland, maar de coronapandemie gooide eerder roet in het eten. “Nu is het wat makkelijker omdat er weinig besmettingen zijn in de hoofdstad Kinshasa”, zegt de 71-jarige Varssevelder over de reis naar Congo. “Zico heeft eigenlijk alle papieren rompslomp van te voren allemaal geregeld, zodat we met de spullen naar Kinshasa kunnen vliegen vanuit Brussel.”

Zuid-Korea als voorbeeld

Eerder reisde Kleinnibbelink al af naar Zuid-Korea om te helpen met een voetbalschool. Mogelijk krijgt de trip van de Varssevelder naar Congo ook een vervolg. “We hebben bewust gekozen voor twee weken, net als in Korea”, zegt Kleinnibbelink, die al voorzichtig hint op een terugkeer na zijn eerste reis naar het land. “Ik ben toen zo verliefd geworden op dat land en de mensen dat ik terug ben gegaan voor een langere periode.”