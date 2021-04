Jeep gestolen in Velp en gebruikt voor inbraak

De wagen wordt gestolen tussen de namiddag van 30 december en de vroege ochtend van 31 december. De inbraak is eveneens op de vroege ochtend van de laatste dag van 2020.

Met de wagen waarmee later een inbraak wordt gepleegd in Nijverdal wordt getankt zonder te betalen aan de Zutphenseweg in Deventer. De inzittenden proberen zoveel mogelijk buiten beeld te blijven. Van een van hen valt een petje op. Dat petje is mogelijk van het merk Gucci.

Inbrekers maken ruzie

De inbraak in Nijverdal is bij een bedrijf aan de Louis Braillestraat. Het beeld is slecht, maar mogelijk kun je de stemmen herkennen. Op een gegeven moment klinkt er ruzie. Ook horen we een vrouwenstem.

Uiteindelijk rijdt de groep rond 4.00 uur weer weg.

De politie weet dat in de in Velp gestolen Jeep Renegade in ieder geval drie mensen zaten, onder wie dus een vrouw. De gestolen auto rijdt vermoedelijk nog rond. Het kenteken heeft onder meer de cijfercombinatie 279.

Kun je de politie helpen deze zaak op te lossen, bel dan 0800-6070 of 0800-7000. Het zaaknummer is 2020618507. Je mag ook dit tipformulier invullen.