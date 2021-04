Sigaretten gestolen bij inbraak Primera in Didam

De Primera in Didam is gevestigd in de Wilhelminastraat. In de bewuste nacht slaan de inbrekers met een moker de ruiten in. Zodra ze binnen zijn proberen ze de kassalade open te maken en ook zoveel mogelijk sigaretten buit te maken.

Vervolgens slaan ze hun slag in het magazijn van de tabakszaak annex lectuurwinkel.

Volgens de politie bedraagt de schade voor de winkelier duizenden euro’s.

Na de inbraak verdwijnt het trio in de richting van de Schoolstraat en Spoorstraat.

Bekijk de beelden en misschien herken je iemand. De tekst gaat eronder verder.

Weet jij wie die mannen zijn of kun je meer vertellen over deze inbraak? Meld het dan bij de politie via de gratis tiplijn 0800-6070. Anoniem bellen kan ook, bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Vermeld het zaaknummer 2021062238. Verder vind je hier een online tipformulier van de politie.