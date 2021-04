Bela uit Tonden roeide de oceaan over met vriendinnen

Tekst gaat verder onder de video:

Evers ging samen met haar Overijsselse vriendinnen Désirée, Remke en Astrid het avontuur aan. "Ik hou van sport. Ik wil graag mezelf tegenkomen. En ik wil voelen hoe het is om grenzen op te zoeken. Ik ben benieuwd wat het met me doet", legt ze vlak voor vertrek uit in de GLD Doc Dutchess Of The Sea. Ze roeide van La Gomera naar Antigua.

Ze wilde niet alleen een persoonlijke overwinning leveren, ook werd er geld opgehaald voor Stichting ALS Nederland en Plastic Soup Foundation. En dat lukte: ze haalde 66.000 euro op. Hun roeiwedstrijd The Talisker Whiskey Atlantic Challenge duurde 54 dagen, 20 uur en 12 minuten.

Bela voor en na de overtocht. Foto: Omroep Gelderland

Gediskwalificeerd

Na aankomst werden ze hun bed uitgehaald door de organisatie. Op beelden van de camera's die de vrouwen meehadden zagen ze dat ze een klein zeiltje gemaakt hadden. Dit omdat ze een tijdje echt niet vooruit kwamen. Ze bouwde met een kleine stok en een doek een klein zeiltje.

De documentaire Dutchess of the sea is op 13 april om 17.20 uur te zien bij Omroep Gelderland. De documentaire online (terug)kijken? Dat kan via Uitzending Gemist.