BEKERKOORTS | Aad de Mos rekent op zege Vitesse en heeft biertje al koud staan

De oud-trainer van beide clubs is optimistisch over de kansen van de Arnhemmers. "Het is opnieuw een unieke gelegenheid voor Vitesse. Vier jaar geleden hebben ze gewonnen dankzij goals van Ricky van Wolfswinkel tegen AZ. Tegen dit Ajax komt er altijd ruimte. Vitesse speelt zijn beste wedstrijden altijd tegen Ajax, dat heb ik zelf als trainer ook ervaren. Zeker in de fase waarin Ajax nu zit, want ze zijn zeker niet meer in die topvorm. Mochten ze eventueel verliezen van AS Roma, dan is er ook een kans. Want je neemt toch de ellende van de vorige wedstrijd mee. En ze hebben dat sowieso in de benen zitten, met vliegen erbij en eventueel die teleurstelling."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

"Ik zie Vitesse een grote kans maken om de beker opnieuw te winnen. Als ze spelen zoals tegen PSV of zoals in de Arena tegen Ajax. Ze spelen met backs die heel hoog opkomen, zoals Rensch en Tagliafico, dan moet je die hoeken altijd goed gebruiken. Dat is altijd een vast recept tegen Ajax. Ik heb dat toen in die beroemde 4-2 wedstrijd ook gedaan met Lazovic en Junker. Je zag het ook in de Clasico, dat deed Real Madrid ook tegen Barcelona", gaat De Mos verder.

Bijna nooit van Ajax verloren

De oud-trainer vertelt dat hij het altijd heerlijk vond om tegen Ajax te spelen. "Ik heb eigenlijk maar weinig wedstrijden van Ajax verloren. Ik denk dat trainer Letsch in staat is om een tactiek uit te vinden waardoor Ajax het moeilijk krijgt. Vitesse speelde hier in Eindhoven PSV voor rust helemaal zoek. Een schitterende eerste helft, ze hadden al met 3-0 voor moeten staan met open kansen die werden gemist voor een leeg doel. Op die manier moet het zondag ook. Die Letsch kan ze pijn doen met zijn tactisch vermogen."

Voor Vitesse is de beker een hoofdprijs. "Voor de hele ambiance bij Vitesse is dat een superprijs. Tegen AZ was al heel mooi, maar tegen Ajax, dat blijft helemaal hangen. Want als je Ajax in de finale kunt verstaan, is dat een surplus. Dat gaat dan de hele wereld over. Ik heb de Europa Cup 2 gewonnen tegen Ajax, dat blijft wel hangen. Nog meer reden om gas te geven en dat zou ik appreciëren. Niet gaan verdedigen, maar aanvallen, want dan komen ze in hun zwakte terecht. De sleutel is dus vol op de aanval. Want ze kunnen wel goed in positie staan en goed opbouwen, maar dat specifieke verdedigen, dat beheersen ze niet."

Bazoer doet rare dingen

De sterspelers van dit Vitesse zijn Oussama Tannane en Riechedly Bazoer. "Ik vind het een beetje overroepen. Bazoer is een jongen die goeie dingen met hele slechte dingen afwisselt. Hij doet rare dingen in wedstrijden, waardoor je een goal tegen kunt krijgen", stelt De Mos.

De Mos is gecharmeerd van Tannane. Foto: BSR Agency/Orange Pictures

"Ik vind Tannane een hele goeie speler. Hij moet in deze wedstrijd nog één keer vlammen en dan kan hij het Ajax heel moeilijk maken. Als hij de vorm van de dag te pakken heeft en hij kan wat doen met zijn vrije trappen en zijn steekballen en de andere mogelijkheden die hij bezit, is hij van even grote waarde als Tadic. Verder hebben ze snelheid voorin, met Openda. Daar heb je altijd werk aan. Broja, Bero en Darfalou zijn ook jongens waar je werk aan hebt. Ik denk dat de aanvallers kunnen uitblinken tegen Ajax."

Biertje met Theo

De Mos was van 2006 tot 2008 trainer van Vitesse. Hij kijkt met veel genoegen terug op zijn periode in Arnhem. "Wij zaten toen in een situatie dat we erg goed bezig waren. We haalden goede spelers, zoals Lazovic die zijn laatste kans kreeg. Hij was al afgeschreven bij Bayer Leverkusen en Feyenoord. Maar hij heeft de handschoen opgepakt en deed het heel goed in de spits samen met Mads Junker. Theo Janssen werd international. Een fijne speler om mee te werken. We hebben na afloop vaak een biertje gedronken. En veel jonge spelers braken door, zoals Piet Velthuizen in het doel. We speelden lekker voetbal en haalden mooie successen, zoals de 4-2 in december tegen Ajax in GelreDome."

Aad de Mos gunt Vitesse succes. Foto: Omroep Gelderland

Maar toen kwam er een kentering. "De man die het technisch beleid bepaalde, Jan Streuer, ging plotseling weg naar Shakhtar Donetsk in Oekraïne. Hij doet het nu ook weer heel goed bij Twente en is wat mij betreft niet het voorbeeld van een technisch directeur, maar van dé technisch directeur. Hij is echt een meerwaarde voor een trainer. Daar ben ik hem nog steeds dankbaar voor. Maar ik heb nog altijd een heel prettig gevoel bij Vitesse. Als ze hier spelen met de jeugd op De Herdgang, dan ga ik altijd even kijken. Ik gun ze het succes", aldus De Mos.