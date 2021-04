BEKERKOORTS | Thomas Letsch wil het initiatief nemen tegen Ajax

Thomas, het wordt heel bijzonder natuurlijk. Een finale tegen Ajax, een droom voor iedereen bij Vitesse.

"Ja, we krijgen de kans om een prijs te winnen. Dat is altijd heel bijzonder, daar krijgt iedereen bekerkoorts van. Als je eenmaal de finale hebt gehaald, wil je die winnen ook."

Hoe hoog schat je Ajax in?

"Zij zijn Europese top en één van de favorieten om de Europa League te winnen. Daarom zijn wij de underdog. Maar in één zo'n wedstrijd is alles mogelijk. Als wij tien keer tegen Ajax spelen, winnen wij er misschien maar één. Maar die ene keer dat wij winnen, moet nu in de finale zijn."

Dit seizoen in Amsterdam verloren jullie weliswaar, maar Ajax heeft het zelden zo lastig gehad dit seizoen.

"Ja, we hebben het daar echt goed gedaan. Zeker in de eerste helft hebben wij echt ons eigen spel kunnen spelen. Ik denk dat wij hebben laten zien dat we, ook daar, net zo durfden te spelen als tegen kleinere clubs. We hebben niet afgewacht en dat is ook de enige manier om succes te boeken tegen Ajax. Je moet het initiatief nemen. We hebben het toen prima gedaan, maar we hebben niet gewonnen, hoewel zij in ondertal waren. We maakten beslissende fouten. We hebben de kansen laten liggen en achterin hebben we twee keer niet goed opgelet. En dan ga je eraan tegen Ajax. Je moet negentig minuten top zijn en dan maak je kans om te winnen. We moeten het dus nog beter doen dan toen. Het moet nog intensiever en agressiever."

Wordt het dus dezelfde tactiek als toen, maar dan met rendement?

"Of het precies dezelfde tactiek wordt, ga ik nu nog niet prijsgeven. Maar alle ploegen die afwachtend hebben gespeeld tegen Ajax, zijn eraan gegaan. Kijk naar Young Boys, onlangs. Die probeerden het dicht te gooien, maar daarvoor is Ajax te sterk. In balbezit hebben ze zoveel kwaliteiten, dan bezwijk je altijd. Eén tegen één zijn ze zo sterk. Dat houd je nooit vol. Daarom moet je offensief durven spelen. We moeten ons eigen spel gaan spelen. Dat wordt zwaar, maar het is de enige kans om ze pijn te doen."

Het is natuurlijk maar één wedstrijd, waardoor het hele seizoen al geslaagd is. Hoe belangrijk is die focus dan?

"Natuurlijk moet dat, maar we kunnen in de competitie ook nog wat halen. De vierde plaats geeft met deze finale ook recht op Europees voetbal, zelfs als we niet winnen. Dus daar moeten we ons ook op concentreren."

Thomas Letsch wil zijn eerste beker als hoofdtrainer winnen Foto: Omroep Gelderland

Wat is je eigen ervaring in de beker? Heb je er ooit één gewonnen?

"Ik heb ooit, als assistent van Roger Schmidt, een beker gewonnen met Red Bull Salzburg. Als hoofdtrainer heb ik nog geen nationale prijs gewonnen. Daarom zou het ook voor mij de eerste keer zijn. Ik zie het helemaal zitten als het mijn eerste bekerwinst wordt en de tweede voor Vitesse."

Hoe jammer is het dat deze finale zonder publiek wordt gespeeld?

"Ja, dat is niet te bevatten. We spelen een fantastisch seizoen en de fans zien er niks van. Ik vind dat echt heel sneu en het doet mij pijn. Dat hadden we ons heel anders voorgesteld. We willen successen vieren met de fans en met ze juichen na de wedstrijd. We willen ze wat bieden en dan krijg je ook wat terug. Ik verheug mij enorm op de terugkeer van de supporters, als dat weer kan. Maar zo gaat het momenteel overal ter wereld, dus dat moeten we maar accepteren. Ik ben heel optimistisch over het nieuwe seizoen, dat alles weer als vanouds zal zijn. En dan moeten we maar weer zo'n mooi seizoen draaien."

Het leeft enorm in Arnhem. De hele stad kleurt geelzwart. Hoe beleven jullie dat?

"Ik vind dat super. Ik zie die vlaggen overal in de stad. Er heerst echt bekerkoorts. Iedereen heeft het erover. We willen de fans graag iets teruggeven. Vitesse krijgt de unieke kans om voor de tweede keer de beker te winnen."

Er is Vitesse-bier, Vitesse-friet, Vitesse-taart.

"Ja, heel mooi. Er is zelfs Vitesse-ijs. En van mij mag er nog veel meer komen. Maar wat het ook is, Vitesse-taart of Vitesse-bier, dat smaakt het beste als we ook de beker pakken. Dan gaan we alles eten en drinken van Vitesse."