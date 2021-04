Dansers treden op voor getest publiek: 'Hopen op hard applaus'

Danser Jillis Roshanali pakt zijn reiskoffertje uit in de kleedkamer van het Arnhemse Stadstheater. "Het voelt heel fijn om hier weer te zijn", zegt hij. Hoe lang geleden het precies is dat hij voor publiek optrad kan hij zich niet meer herinneren. Hij heeft z'n toeschouwers gemist. "Het is mijn droom om de wereld te bereizen en mensen te inspireren. Maar dat kan niet zonder publiek."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Zijn lichaam is nog fit. Van coronakilo's is geen sprake. "We trainden gewoon door. De directie van Introdans bedacht dingen om ons gemotiveerd te houden, zoals pilates- en fitnesslessen. Maar toch was het moeilijk om gemotiveerd te blijven. Want je werkt zonder einddoel in zicht, en dat is heel moeilijk."

Even wennen

Dat er met de proefvoorstelling wel weer een doel is, is ook spannend. "Het zal weer even wennen zijn. Zeker omdat we normaal een week hebben om te repeteren op het podium. Nu is dat verkleind naar één dag. Ik verwacht dat ik het oude gevoel weer krijg: superzenuwachtig zijn voordat je opgaat, lekker zweten en hopen op een hard applaus."

Bij de proefvoorstelling Celebrating Nils, een viering van het 40-jarige Introdans-jubileum van choreograaf Nils Christe, toont het publiek bij de ingang zowel een ticket als een negatieve coronatest. De voorstelling is uitverkocht. "Binnen tien minuten stonden de lijnen roodgloeiend. Mensen hebben er zin in", weet artistiek directeur Roel Voorintholt.

Aan de regels houden

"Ik hoop dat met deze proef bewezen wordt dat het aantal besmettingen niet toeneemt als de theaters die goed voorbereid zijn, zich aan de regels houden. Dan kunnen wij ons vak weer uitoefenen. Dat hebben we een jaar lang niet gekund. En dat missen we enorm."

Eerder deze week mochten ook drie Gelderse monumenten open voor publiek, bij wijze van proef.